راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

نيمار

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.

وأوضحت أنه رغم رغبة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في إعادة نيمار إلى "كامب نو" قبل رحيله عن منصبه ولكنه لن يضحي بإنفاق هذا المبلغ على لاعب يتعرض لإصابات كثيرة، ويقوم بسلوكيات غير منضبطة. وشددت على أن البارسا لن يقدر أيضًا على تقديم راتب لنيمار يقترب مما يتقاضاه حاليا مع سان جيرمان. وكانت تقارير صحفية

وأوضحت أنه رغم رغبة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في إعادة نيمار إلى "كامب نو" قبل رحيله عن منصبه ولكنه لن يضحي بإنفاق هذا المبلغ على لاعب يتعرض لإصابات كثيرة، ويقوم بسلوكيات غير منضبطة.



وشددت على أن البارسا لن يقدر أيضًا على تقديم راتب لنيمار يقترب مما يتقاضاه حاليا مع سان جيرمان.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نيمار دا سيلفا، أكثر اللاعبين حصولا على الأموال في باريس سان جيرمان، إذ يتقاضى الدولي البرازيلي نحو 36 مليون يورو كراتب سنوي.



يذكر أن نيمار توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات وبالسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.



