السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.

وفي هذا السياق، تم التوافق على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين.من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخرا من تنامي