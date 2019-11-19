توتنهام يحضر لحقبة ما بعد بوكيتينو

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

ماوريسيو بوكيتينو

يبدو أن إدارة توتنهام بدأت التحرك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي أصبح قريبًا من ترك المهمة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها السبيرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن إدارة توتنهام وضعت عينها على جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، لخلافة بوكيتينو في منصبه، ولا تخدم نتائج الفريق اللندني المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، مما دفع الإدارة للتفكير في الإطاحة به والبحث عن مدرب جديد.

ويبدو أن بوكيتينو هو الآخر بدأ التفكير في خطوة جديدة بتولي تدريب فريق أكبر، بعدما تم ربطه بعدة أندية كبرى لعدة سنوات، أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونخ. يأتي ذلك بعدما تولى المدرب الألماني تدريب لايبزيج الصيف الماضي، إذ لم يكمل موسمه الأول مع الفريق، لكن مسيرته المميزة مع هوفنهايم تجعله أبرز المرشحين

ويبدو أن بوكيتينو هو الآخر بدأ التفكير في خطوة جديدة بتولي تدريب فريق أكبر، بعدما تم ربطه بعدة أندية كبرى لعدة سنوات، أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونخ.



يأتي ذلك بعدما تولى المدرب الألماني تدريب لايبزيج الصيف الماضي، إذ لم يكمل موسمه الأول مع الفريق، لكن مسيرته المميزة مع هوفنهايم تجعله أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفًا لبوكيتينو.



ويتولى بوكيتينو تدريب توتنهام منذ عام 2014، وقاد الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يخسر على يد ليفربول (0-2).



يذكر أن توتنهام يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى.