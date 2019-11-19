رياضة

توتنهام يحضر لحقبة ما بعد بوكيتينو

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
يبدو أن إدارة توتنهام بدأت التحرك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي أصبح قريبًا من ترك المهمة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها السبيرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن إدارة توتنهام وضعت عينها على جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، لخلافة بوكيتينو في منصبه، ولا تخدم نتائج الفريق اللندني المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، مما دفع الإدارة للتفكير في الإطاحة به والبحث عن مدرب جديد.
ويبدو أن بوكيتينو هو الآخر بدأ التفكير في خطوة جديدة بتولي تدريب فريق أكبر، بعدما تم ربطه بعدة أندية كبرى لعدة سنوات، أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونخ.   يأتي ذلك بعدما تولى المدرب الألماني تدريب لايبزيج الصيف الماضي، إذ لم يكمل موسمه الأول مع الفريق، لكن مسيرته المميزة مع هوفنهايم تجعله أبرز المرشحين
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كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
تريزيجية (2)

حقيقة تعرض تريزيجيه لإصابتين بمواجهة مصر وجزر القمر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض محمود حسن (تريزيجيه) لإصابتين خلال مباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال المصدر إن تريزيجيه كاد يصاب خلال المباراة في الربع الأخير منها، عندما فتح قدمه لكنه نجح في تجنب الإصابة بعدما وقف سريعًا، وبالتالي لم يكمل المباراة مصابا كما تردد. وتابع بأن تريزيحيه اشتكى من آلام في القدم لكنها خفيفة واللاعب لديه فرصة قوية باللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الإثنين المقبل.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
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كوتينيو

توتنهام يجدد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبلة، في ظل البداية الضعيفة للسبيرز للموسم سواء محليّا وأوروبيّا، وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام عاد لمطاردة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار حاليّا إلى بايرن ميونخ، وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح للبافاري بشرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الصيف الماضي، لكن النادي اللندني تراجع في اللحظات الأخيرة.
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.
توتنهام - شيفلد يونايتد

توتنهام يسقط في فخ التعادل.. ونيوكاسل يهزم بورنموث

نجح شيفيلد يونايتد فى خطف نقطة ثمينة من نظيره توتنهام بعد أن تعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح أبناء بوكيتينو اللاعب سنو هيونج مين فى الدقيقة الـ58، بينما سجل هدف شيفيلد جورج بالدوك فى الدقيقة الـ78 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل شيفيلد الصاعد حديثا المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يقع توتنهام فى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة.
أتليتكو مدريد-ليفركوزن

ليفركوزن يسقط أتليتكو وتوتنهام يفوز على النجم الأحمر

سقط أتليتكو مدريد الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام بايرن ليفركوزن الألمانى، بنتجية هدفين لهدف، فى مواجهات المجموعة الرابعة من دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب باى أرينا، وسجل أهداف ليفركوزن، توماس بارتى (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ41، وكيفن فولاند فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بينما سجل هدف الروخى بلانكوس موراتا فى الدقيقة الـ94 ، وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب نديم أميرى لاعب ليفركوزن. وبهذا الفوز يصل أتليتكو مدريد للنقطة السابعة فى المركز الثانى خلف يوفنتوس، بينما يقع في المركز الاخيرليفركوزن برصيد 3 نقاط .
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