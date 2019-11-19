رئيس لبنان: حكومة جديدة سياسية وبها ممثلين عن الحراك

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الرئيس اللبناني ميشال عون - صورة أرشيفية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجيا، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلن البرلمان اللبناني، اليوم، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة "النهار" للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقا أمنيا محكما، وأعلنت كتلتا نواب حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، إضافة إلى النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وأسامة مخزومي، عدم مشاركتهم في الجلسة