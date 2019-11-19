مدرب البرازيل: ميسي غير عادي.. لكن بيليه لا يضاهى

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

بيليه

تحدث أدينور باتشي "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، ومقارنته بأسطورة السامبا بيليه، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء. وقال مدرب منتخب البرازيل: "ليونيل ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى، وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا". وأضاف أدينور باتشي الشهير بتيتي: "ليونيل ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية".

وتابع: "لا أقول هذا لأنني برازيلي، ولكني أتحدث لأنني رأيت قصة بيليه، وحجم تألقه والعروض التي كان يقدمها، بالإضافة إلى جودته على المستوى الفردي وتميزه في اللعب بالرأس ومدى قوته". وواصل تيتي: "أنت كصحفي إذا كنت تريد البحث عن عيب لديه، فلن تجد.. كل ما قلته عن بيليه لم يكن كافيًا، ولكنه أيضًا يتمتع بكاريزما