رياضة

مدرب البرازيل: ميسي غير عادي.. لكن بيليه لا يضاهى

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
بيليه
بيليه
تحدث أدينور باتشي "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، ومقارنته بأسطورة السامبا بيليه، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء. وقال مدرب منتخب البرازيل: "ليونيل ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى، وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا". وأضاف أدينور باتشي الشهير بتيتي: "ليونيل ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية".
وتابع: "لا أقول هذا لأنني برازيلي، ولكني أتحدث لأنني رأيت قصة بيليه، وحجم تألقه والعروض التي كان يقدمها، بالإضافة إلى جودته على المستوى الفردي وتميزه في اللعب بالرأس ومدى قوته". وواصل تيتي: "أنت كصحفي إذا كنت تريد البحث عن عيب لديه، فلن تجد.. كل ما قلته عن بيليه لم يكن كافيًا، ولكنه أيضًا يتمتع بكاريزما
اقرأ المزيد
كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
تريزيجية (2)

حقيقة تعرض تريزيجيه لإصابتين بمواجهة مصر وجزر القمر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض محمود حسن (تريزيجيه) لإصابتين خلال مباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال المصدر إن تريزيجيه كاد يصاب خلال المباراة في الربع الأخير منها، عندما فتح قدمه لكنه نجح في تجنب الإصابة بعدما وقف سريعًا، وبالتالي لم يكمل المباراة مصابا كما تردد. وتابع بأن تريزيحيه اشتكى من آلام في القدم لكنها خفيفة واللاعب لديه فرصة قوية باللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الإثنين المقبل.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
تيتي

مدرب البرازيل يتوقع مستقبلا باهرا لجوهرة ريال مدريد

قال أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، إنَّ المهاجم رودريجو، جوهرة ريال مدريد الجديدة، لا يزال شابا للغاية، وسيكون له مستقبل واعد مع السيليساو. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.
ميسي (1)

ليونيل ميسي صداع في رأس مدرب البرازيل

أقر تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية". وجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم. وقال المدرب البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاصمة السعودية الرياض: "ليونيل ميسي لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده".
ليونيل ميسي (9)

بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".
رحيم-سترلينج (1)

نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]