للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

يعتبر الكركم مضادا قويا للالتهابات، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، ويعمل على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى ذلك يحفز الجهاز المناعي
أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".
يساعد الماء بالكركم على حرق دهون البطن، بشكل سريع وفعال، ففي عصر هوس النظم الغذائية، واتباع آليات حديثة مثل الديتوكس، ننسى أننا نمتلك كنزا في المطبخ، وهي التوابل والأعشاب، التي تمنحك بالعديد من العناصر الغذائية، وتقدم لك فوائد صحية متعددة، فالكركم يعتبر أحد التوابل المهمة في الطعام أو العلاج، وذلك يرجع
يساعد الماء بالكركم على حرق دهون البطن، بشكل سريع وفعال، ففي عصر هوس النظم الغذائية، واتباع آليات حديثة مثل الديتوكس، ننسى أننا نمتلك كنزا في المطبخ، وهي التوابل والأعشاب، التي تمنحك بالعديد من العناصر الغذائية، وتقدم لك فوائد صحية متعددة، فالكركم يعتبر أحد التوابل المهمة في الطعام أو العلاج، وذلك يرجع إلى أنه يحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال البروتين والألياف الغذائية والنياسين والكركمين وفيتامين (C، E، K)، كما أنه يعرف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إضافة إلى ذلك احتل الكركم مكانة كبيرة في العلاج الطبي التقليدي القديم، ومن أشهر الدول التي تستخدم الكركم "الهند"، ويعرف أيضًا بالتوابل الذهبية، فهذا المكون السحري محمل بفوائد صحية، ويعطي لونا أصفر للأطباق الشهية.
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ولكن كيف تستخدم الكركم في فقدان الوزن؟ بصرف النظر أنه غني بمضادات الأكسدة المهمة التي يحتاجها الجسم، يساعد أيضًا في التخلص من مشكلات المعدة، قد يؤدي تضمين الكركم في نظامك الغذائي اليومي أيضًا إلى تقليل أعراض الانتفاخ والغازات، وعند التحدث عن الفوائد بشكل موضح، الكركمين هو العنصر النشط الرئيسي في الكركم الذي لديه العديد من خصائص الشفاء والمعروف أنه يعزز المناعة.
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فأن تبدأ يومك مع كوب من ماء الكركم يساعد في إعداد الجهاز الهضمي بشكل صحي، فعند استهلاكه أول شيء في الصباح، يساعد الكركم في التخلص من السموم من الجسم ويبدأ عملية الأيض، كما أنه يحسن الهضم من خلال التأثير على المرارة لإنتاج العصارة الصفراء وغيرها من الإنزيمات الهاضمة اللازمة لعملية الهضم المناسبة.
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ولتحضير ماء الكركم في المنزل بشكل صحي، أحضر نصف ملعقة صغيرة من الكركم وكوبا من الماء، بعد ذلك يمكنك غلي كوب الماء، وإضافة مسحوق الكركم، ودعها تغلي بعد ذلك، وأضف القليل من العسل، لتحصل على مذاق مناسب، في حين أن أي شخص يمكن أن يستهلك ماء الكركم لحرق الدهون في البطن وفقدان الوزن، يجب إخبار الطبيب بذلك، قبل القيام باستهلاكه.
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وعند النظر في الفوائد الأخرى التي يقدمها لك الكركم، يعتبر مضادا قويا للالتهابات، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، ويعمل على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى ذلك، يحفز الجهاز المناعي، ويساعد في علاج الصدفية وبعض من الأمراض الجلدية الأخرى، كما يعمل بفاعلية كبيرة في علاج الربو، فعليك بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، لكوب من اللبن، وستحصل على خليط رائع، لعلاج الربو بشكل سريع، وبالنسبة لالتئام الجروح، يمكنك استخدامه كمطهر طبيعي فعال، حيث يساعد في الشفاء من الحروق، لذا يجب أن يكون الكركم جزءا رئيسيا من المطبخ، كتوابل صحية، بجانب استخدامه في الفوائد الصحية والعلاجية.
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