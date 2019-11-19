للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

يعتبر الكركم مضادا قويا للالتهابات، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، ويعمل على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى ذلك يحفز الجهاز المناعي

تحرير:إسراء سليمان ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد الكركم

أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".

يساعد الماء بالكركم على حرق دهون البطن، بشكل سريع وفعال، ففي عصر هوس النظم الغذائية، واتباع آليات حديثة مثل الديتوكس، ننسى أننا نمتلك كنزا في المطبخ، وهي التوابل والأعشاب، التي تمنحك بالعديد من العناصر الغذائية، وتقدم لك فوائد صحية متعددة، فالكركم يعتبر أحد التوابل المهمة في الطعام أو العلاج، وذلك يرجع