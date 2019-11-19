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للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

يعتبر الكركم مضادا قويا للالتهابات، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، ويعمل على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى ذلك يحفز الجهاز المناعي
تحرير:إسراء سليمان ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الكركم
فوائد الكركم
أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".
يساعد الماء بالكركم على حرق دهون البطن، بشكل سريع وفعال، ففي عصر هوس النظم الغذائية، واتباع آليات حديثة مثل الديتوكس، ننسى أننا نمتلك كنزا في المطبخ، وهي التوابل والأعشاب، التي تمنحك بالعديد من العناصر الغذائية، وتقدم لك فوائد صحية متعددة، فالكركم يعتبر أحد التوابل المهمة في الطعام أو العلاج، وذلك يرجع
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التمرينات-الرياضية

بالرياضة والماء والنوم.. افقد الدهون في أسبوع

تراكم الدهون في أجزاء معينة من الجسم ليس أمرا جيدا، ولأن الشتاء على وشك الاقتراب، وستكون شهيتك مفتوحة وتتناول المزيد من الطعام، إذن سيزيد وزنك، وستجد الدهون ظاهرة ولا تستطيع ارتداء جميع ملابسك. كشفت مدربة عن كيفية إسقاط نسبة الدهون في جسمك خلال أسبوع واحد فقط باتباع 4 قواعد بسيطة، حيث تعتقد راشيل أتارد، أنه من الممكن تغيير الوزن وتخسيس بعض المناطق في غضون 7 أيام، لكن هذا الأمر يتطلب عملا شاقا، ولهذا كشفت عن النظام الغذائي وخطة التمرين التي يجب عليك الالتزام بها لمدة لرؤية النتائج.
ممارسة--الرياضة-مرة-أخرى

أين تذهب الدهون التي تفقدها من جسمك؟

يعتقد أخصائي التغذية أنه عند ممارسة التمارين الرياضية وحرق الدهون، يتم استخدام ما تم حرقه كوقود للطاقة أو الحرارة، ولكن يبقى السؤال.. أين يذهب المنتج الثانوي أو يهدر رد الفعل الأيضي؟ كشفت الأبحاث أنه عندما يكسر جسمك الجزيئات التي تشكل خلايا الدهون في جسمك، فإن الذرات الموجودة لا تتوقف عن الوجود، حيث أوضح كل من روبن ميرمان، عالم فيزياء، وأندرو براون، عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون، أن حساباتهم تكشف أن فقدان الوزن يحدث عن طريق التنفس، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
رجيم-الديتوكس-حل-سحري-لفقدان-الوزن-في-10-أيام

تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا. من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه. هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.
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أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية، وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
وجبات-السريعة

لو بتحب الوجبات السريعة وعايز تخس.. إليك 5 نصائح

جميعنا نحب الوجبات السريعة، وعلى الرغم من الأضرار التي تسببها، بدايةً من الزيادة الكبيرة في الوزن، إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، نشعر بالضعف والشغف أمامها، لا مانع من تناول القليل في يوم العطلة، ولكن توجد معايير عليك اتباعها أولًا حتى لا تزداد في الوزن؛ فعلى سبيل المثال حاول ألا تفرط في تناول الصلصات "الصوص"، ويجب أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام، حتى تضمن أن السعرات الحرارية دخلت جسمك بشكل سريع وصحي، مع الحفاظ على مظهر رشيق، نقلا عن موقع "times of india".
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