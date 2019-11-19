الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

تحرير:أحمد محمد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

مران الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.

ويتوجه الفريق إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا. وكان اللاعبون الدوليون قد شاركوا في جزء من المعسكر الذي أقيم بالإمارات، وتكتمل قوة الفريق بانتظامهم في مران الغد. ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم

ويتوجه الفريق إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.



وكان اللاعبون الدوليون قد شاركوا في جزء من المعسكر الذي أقيم بالإمارات، وتكتمل قوة الفريق بانتظامهم في مران الغد.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.

