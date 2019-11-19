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السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

الرئيس: إذا كنا نتوافق على منطق التأثير المتبادل فيجب أن نعي حجم ونطاق التحديات المحيطة بنا.. دولنا النامية خاصة الإفريقية ستكون الأكثر تضررا من استمرار التطورات السلبية
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
وقال السيسي، إن قضية جذب الاستثمار لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في القارة الإفريقية، فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرا لآثارها الايجابية والعابرة لقطاعات الدولة لما يصاحبها من زيادة فرص التشغيل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
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البداية من الناضورة.. تطهير مناطق الإسكندرية الأثرية

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن بدء تنفيذ مبادرة "حكاية تاريخية" لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق بمشاركة مجموعة من شباب الجامعة بأقسام الآثار بحملة، وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار غرب الإسكندرية، وهي المبادرة التي بدأت من منطقة كوم الناضورة الأثرية لإظهارها بالمظهر اللائق بإزالة المخلفات منها، موضحا أن منطقة كوم الناضورة الأثرية تقع بشارع بحري بك حي الجمرك قسم اللبان، ومسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم 2375 لسنة 1996.
مصطفى-مدبولي

مصر تحتل المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن

تقدمت جمهورية مصر العربية في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، إذ حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز الـ16 عالميا في عام 2018، جاء ذلك في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أشار المؤشر، في التقرير، إلى أن سنغافورة من أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، في الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المركز الثالث عالميا والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.
الرئيس-السيسى

السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
الرئيس-السيسى

السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

انطلاق قمة العشرين وإفريقيا بحضور السيسي (بث مباشر)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بحث، أمس الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصة في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد السيسي، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
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السيسي يبحث تنويع مجالات التعاون العسكري مع ألمانيا

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد الرئيس السيسي، خلال اللقاء الذي حضره محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
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