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أمريكا ترفع الحظر عن هواوي 3 أشهر.. والشركة ترد: لا يناسبنا

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
هواوي وأمريكا
هواوي وأمريكا
ترى هواوي بأنه لن يكون لمنح وزارة التجارة الأمريكية التمديد الثالث للرخصة العامة المؤقتة لمدة 90 يوماً تأثيراً هاماً على أعمال الشركة بأية طريقة، وأن هذا القرار لايغير من حقيقة أن الحكومة الأمريكية مستمرة بمعاملة "هواوي" بطرقة غير عادلة. وتعتبر هواوي منذ فترة طويلة بأن قرار وزارة التجارة الأمريكية إضافتها لقائمة الكيانات قد تسبب فعلياً بضرر أكبر للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من هواوي، باعتبار أن تبعاته تمثلت باضرار اقتصادية كبيرة للشركات الأمريكية التي ترتبط بها هواوي في مجال الأعمال، وأدى لتعطيل علاقات التعاون والعمل المشترك
ونتج عنه تقويض الثقة المتبادلة، أحد المحاور الهامة التي تعتمد عليها سلسلة التوريد العالمية.وتجدد هواوي بهذه المناسبة دعوتها للحكومة الأمريكية لوضع حد لهذه المعاملة الجائرة بحق الشركة ورفع اسمها من قائمة الكيانات.تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي قامت ببيع 200 مليون هاتف ذكي منذ بداية عام 2019، ويعتبر هذا
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هواتف Oppo Reno2 تجربة استثنائية لمحبى التصوير الاحترافى

أطلقت OPPO الإسبوع الماضي سلسلة هواتفها الجديدة Reno2 في السوق المصري والتي تتضمن هاتفي Reno2 وReno2F وهما أحدث إصدارات OPPO في سلسلة هواتفها الشهيرة Reno والتي ستعيد رسم حدود إبداعات المستخدمين، بما تتضمنه من تقنيات للإرتقاء بتجربة التصوير، والحصول على صور شديدة الدقة أثناء الليل حتى في حالة عدم وجود ضوء تقريباً.
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Vivo تطرح هاتفي S1 وV17 Pro بأسعار تنافسية في مصر

بحضور جيت زو، رئيس شركة vivo بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بالشركة، أعلنت شركة فيفو الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية دخولها رسميًا السوق المصري، وذلك من خلال طرح احدث هواتفها S1 وV17 Pro والتي جاءت أسعارها تنافسية جدًا على عكس التوقعات التي قالت انها ستكون مرتفعة نظرًا لجودتها المعروفة في الأسواق العالمية والسوق الصيني تحديدًا، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 30 سوقًا بما في ذلك المغرب، ونيجيريا وكينيا والشرق الأوسط.
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هواوي تطرح هاتف Y9 S بكاميرا 48 ميجابكسل و6 جيجا رام

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Y9 S في السوق المصري ابتداء من يوم 21 الي يوم 27 نوفمبر 2019 حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Y9 S الجديد بسعر 4488 جنيهاً ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي تزويده ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
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هل تربعت سامسونج عرش الهواتف الذكية بعد أزمة هواوي؟

شركة سامسونج الكورية أحد أشهر العلامات التجارية في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لكن ذاعت شهرتها بشكل كبير منذ دخولها عالم صناعة الهواتف، وذلك لكون قاعدة المستهلكين لها عريضة جدًّا في مختلف دول العالم، الأمر نفسه ينطبق على شركة هواوي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الشبكات، لكن شهرتها لم تتسع بشكل كبير إلا بدخولها عالم صناعة المحمول والأجهزة الذكية تحديدًا رغم أن عائدات شركة هواوي من قطاع الهواتف المحمولة لا يتجاوز 49% من حجم عائدات الشركة، وهي النسبة التي لم تكن تذكر منذ 10 سنوات ولم يكن لهواواي منافسة في مجال الهواتف المحمولة بعكس شركة سامسونج.
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تفاصيل يوم هواوي للمطورين في مهرجان إنسومنيا للألعاب

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق فعالية مؤتمر "يوم هواوي للمطورين 2019" (HDD 2019) لأول مرة في مصر خلال مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث شاركت هواوي إستراتيجية المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services واستعراض منصة هواوي العالمية للنشر الذكي مع مجموعة واسعة من الإمكانيات المفتوحة ونافذة الخدمات الموحدة التي توفرها لشركائها. يأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه حجم صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 200 مليار دولار تقريبا في عام 2022.
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