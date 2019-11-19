أمريكا ترفع الحظر عن هواوي 3 أشهر.. والشركة ترد: لا يناسبنا

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

هواوي وأمريكا

ترى هواوي بأنه لن يكون لمنح وزارة التجارة الأمريكية التمديد الثالث للرخصة العامة المؤقتة لمدة 90 يوماً تأثيراً هاماً على أعمال الشركة بأية طريقة، وأن هذا القرار لايغير من حقيقة أن الحكومة الأمريكية مستمرة بمعاملة "هواوي" بطرقة غير عادلة. وتعتبر هواوي منذ فترة طويلة بأن قرار وزارة التجارة الأمريكية إضافتها لقائمة الكيانات قد تسبب فعلياً بضرر أكبر للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من هواوي، باعتبار أن تبعاته تمثلت باضرار اقتصادية كبيرة للشركات الأمريكية التي ترتبط بها هواوي في مجال الأعمال، وأدى لتعطيل علاقات التعاون والعمل المشترك

ونتج عنه تقويض الثقة المتبادلة، أحد المحاور الهامة التي تعتمد عليها سلسلة التوريد العالمية.وتجدد هواوي بهذه المناسبة دعوتها للحكومة الأمريكية لوضع حد لهذه المعاملة الجائرة بحق الشركة ورفع اسمها من قائمة الكيانات.تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي قامت ببيع 200 مليون هاتف ذكي منذ بداية عام 2019، ويعتبر هذا