رياضة

«الوصول للقمة وشركاء ميسي».. مدرب الأرجنتين يتحدث

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
ميسي
ميسي
قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه راض عن أداء منتخب بلاده أمام أوروجواي، في الودية التي انتهت بالتعادل (2-2)، مؤكدا أنها تسهم في تطوير أداء التشكيلة الحالية، التي قد يطرأ عليها بعض التغييرات القليلة خلال الفترة المقبلة. وصرح سكالوني بأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة يمثلون "القاعدة" التي سيعتمد عليها خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكوبا أمريكا العام المقبل، لكنه لم يستبعد إضافة لاعب آخر إليها، كما أكد أنه بعد مواجهة البرازيل؛ التي انتهت بفوز التانجو (1-0)، فرض فريقه "هويته"، ما يعتبر أمرا جيدا للمجموعة.
وأشاد سكالوني بشكل خاص بأداء اللاعبين الأصغر سنا، مؤكدا أنهم سوف يبقون في عين الاعتبار بالنسبة له، كما تجنب كيل المديح فقط لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي قدم أداء جيدا في الوديتين، خاصة الأخيرة عندما وقع على هدف التعادل في الدقيقة 90 وسجل هدف الفوز أمام البرازيل. وتابع مدرب الأرجنتين: "ينبغي أن نبدأ
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كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
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حقيقة تعرض تريزيجيه لإصابتين بمواجهة مصر وجزر القمر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض محمود حسن (تريزيجيه) لإصابتين خلال مباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال المصدر إن تريزيجيه كاد يصاب خلال المباراة في الربع الأخير منها، عندما فتح قدمه لكنه نجح في تجنب الإصابة بعدما وقف سريعًا، وبالتالي لم يكمل المباراة مصابا كما تردد. وتابع بأن تريزيحيه اشتكى من آلام في القدم لكنها خفيفة واللاعب لديه فرصة قوية باللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الإثنين المقبل.
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سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
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كافانى

كافاني يتفادى الحديث عن صدامه مع ميسي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) المباراة الودية التي جمعت أمس بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي، ليؤكد مهاجم الأوروجواي إدينسون كافاني على أهمية إنهاء العام دون هزيمة، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة الأمس، وصرح كافاني عقب المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين: "الحقيقة أن اللقاء انقسم لعدة أجزاء وظهر عليه طابع كرة القدم الأمريكية الجنوبية"، وتجنب كافاني التعليق على المناقشة التي دخل فيها مع نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في نهاية الشوط الأول، مكتفيا بالتأكيد على الأداء الجيد من جانب المنتخبين في المباراة.
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

البرازيل تختتم ودياتها بمواجهة كوريا الجنوبية

تتواصل اليوم الثلاثاء المباريات الودية في فترة الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عندما تواجه البرازيل نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وترغب البرازيل في تعويض خسارتها منذ 4 أيام في السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين بهدف نظيف، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حققت خلالها البرازيل الانتصار في 4 لقاءات مقابل انتصار وحيد لكوريا الجنوبية، وحسمت البرازيلا آخر مواجهة ديصا بهدفين دون رد في شهر أكتوبر من عام 2013.
الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
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