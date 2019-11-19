«الوصول للقمة وشركاء ميسي».. مدرب الأرجنتين يتحدث

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

ميسي

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه راض عن أداء منتخب بلاده أمام أوروجواي، في الودية التي انتهت بالتعادل (2-2)، مؤكدا أنها تسهم في تطوير أداء التشكيلة الحالية، التي قد يطرأ عليها بعض التغييرات القليلة خلال الفترة المقبلة. وصرح سكالوني بأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة يمثلون "القاعدة" التي سيعتمد عليها خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكوبا أمريكا العام المقبل، لكنه لم يستبعد إضافة لاعب آخر إليها، كما أكد أنه بعد مواجهة البرازيل؛ التي انتهت بفوز التانجو (1-0)، فرض فريقه "هويته"، ما يعتبر أمرا جيدا للمجموعة.

وأشاد سكالوني بشكل خاص بأداء اللاعبين الأصغر سنا، مؤكدا أنهم سوف يبقون في عين الاعتبار بالنسبة له، كما تجنب كيل المديح فقط لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي قدم أداء جيدا في الوديتين، خاصة الأخيرة عندما وقع على هدف التعادل في الدقيقة 90 وسجل هدف الفوز أمام البرازيل. وتابع مدرب الأرجنتين: "ينبغي أن نبدأ

وأشاد سكالوني بشكل خاص بأداء اللاعبين الأصغر سنا، مؤكدا أنهم سوف يبقون في عين الاعتبار بالنسبة له، كما تجنب كيل المديح فقط لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي قدم أداء جيدا في الوديتين، خاصة الأخيرة عندما وقع على هدف التعادل في الدقيقة 90 وسجل هدف الفوز أمام البرازيل.



وتابع مدرب الأرجنتين: "ينبغي أن نبدأ الحديث حاليا عن فريق، فكرتنا تتمحور حول الوصول للقمة وعندما يضع الخصم أمامنا صعوبات سنقلصها وسنقوم بهجمات مرتدة".



وأوضح ليونيل سكالوني أنه لم يحدد بعد من سيرافق ميسي في خط الهجوم خلال المرحلة التي سيخوضها المنتخب الأرجنتيني في الفترة المقبلة.



وأضاف مدرب الأرجنتين: "لا يمكن أن نقول كم عدد المهاجمين الذين سندفع بهم، لكننا سنكون بشكل أو بآخر نلتزم بالأداء الهجومي".

