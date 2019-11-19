22.8 مليار دولار استثمارات 1500 شركة أمريكية في مصر

تحرير:أمل نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي..سحر نصر

قال محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت إلى 22.8 مليار دولار تتوزع بين 1576 شركة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء. وأضاف عبد الوهاب أن تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ساهمت في تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر. جاء ذلك خلال استقبال عبد الوهاب، نيابة عن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفدا من وزارة التجارة الأمريكية، والبنك الأمريكي التصدير والاستيراد.

وذكر محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، أن الاستثمارات الأمريكية العاملة في مصر تتفق مع الرؤية الاقتصادية المصرية، في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، وبناء الإنسان المصري، حيث تضطلع الشركات الأمريكية بمسئوليتها المجتمعية خاصة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل. واصطحب عبد الوهاب الوفد الأمريكي في جولة تفقدية