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22.8 مليار دولار استثمارات 1500 شركة أمريكية في مصر

تحرير:أمل نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي..سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي..سحر نصر
قال محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت إلى 22.8 مليار دولار تتوزع بين 1576 شركة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء. وأضاف عبد الوهاب أن تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ساهمت في تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر. جاء ذلك خلال استقبال عبد الوهاب، نيابة عن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفدا من وزارة التجارة الأمريكية، والبنك الأمريكي التصدير والاستيراد.
وذكر محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، أن الاستثمارات الأمريكية العاملة في مصر تتفق مع الرؤية الاقتصادية المصرية، في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، وبناء الإنسان المصري، حيث تضطلع الشركات الأمريكية بمسئوليتها المجتمعية خاصة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل. واصطحب عبد الوهاب الوفد الأمريكي في جولة تفقدية
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بورصة (2)

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
خضار-وفاكهة (2)

أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 جنيه و4 جنيهات، فى حين زاد سعر كيلو البطاطس بنحو 25 قرشًا عن تعاملات أمس الإثنين. وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات. وبلغ أقل سعر للبصل بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل أيضا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
اسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين10 الأف جنيه و 10.450 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر الأسمنت المسلح 870 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 815 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 850 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 880 جنيها للطن، وأسمنت النصر 835 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا للطن.
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محمد-شاكر (1)

شاكر: 287 مليار جنيه إجمالي إنتاج الكهرباء في 2014

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال انتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعا: "لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي خاصة مع دول الجوار"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين.
بورصة (2)

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بخسائر بلغت نحو 3ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر728 مليار جنيه، مقابل 4ر737 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 69ر1% ليسجل مستوى 54ر14545 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 23ر0% ليبلغ مستوى 19ر546 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 81ر0% ليبلغ مستوى 79ر1447 نقطة.
البورصة

20 مليار جنيه صافي تعاملات غير المصريين في البورصة

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية.
محمد أبو العنين

أبو العينين: بناء مصر الصناعية يدعم الاقتصاد

أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة أن تتضمن صورة مصر رسالة حضارية للعالم بإنجازاتها وتطوراتها التي ترسم رؤى مستقبل 2030، ومخاطبة العالم لأهمية الاستثمار بها وجعلها قبلة لسوق الاستثمار العالمي. وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم، الثلاثاء، إلى أن الدولة سارت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
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