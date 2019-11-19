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بنك ناصر يثبت الفائدة على شهادة «رد الجميل» عند 16%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
بنك ناصر
بنك ناصر
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة والتي تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي. وأضافت والي، أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، قررت لجنة الأصول والخصوم "الألكو" الإبقاء على عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن أكثر من 65 عاما كما هو 16 % سنويا.
كما تقرر الإبقاء على فائدة الـ15% ذات العائد الشهري، أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه وبذلك يصبح العائد في بنك ناصر الاجتماعي هو الأعلى بجميع البنوك. وقال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة
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بورصة (2)

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
خضار-وفاكهة (2)

أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 جنيه و4 جنيهات، فى حين زاد سعر كيلو البطاطس بنحو 25 قرشًا عن تعاملات أمس الإثنين. وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات. وبلغ أقل سعر للبصل بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل أيضا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
اسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين10 الأف جنيه و 10.450 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر الأسمنت المسلح 870 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 815 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 850 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 880 جنيها للطن، وأسمنت النصر 835 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا للطن.
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أسعار-الفائدة (2)

بعد خفض الفائدة.. عائد أدوات الدين يتراجع إلى 13%

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى أدنى مستوى لها، لينخفض سعر العائدة إلى 13% لأول مرة، في أول مزاد للبنك المركزي بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هي المرة الرابعة لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019، لتتراجع بنحو 450 نقطة أساس منذ بداية هذا العام.
تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي: 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية تعمل في مصر

قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مصر يعمل بها ما يقرب من 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على توجيه الدعم والمساندة لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منذ أن كانت فكرة، وساهمت في تأسيسها لكونها مؤسسة تحتفي بقيمة مصرية عظيمة ممثلة في شخص الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة لها بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي" مساء اليوم، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
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