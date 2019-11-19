بنك ناصر يثبت الفائدة على شهادة «رد الجميل» عند 16%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

بنك ناصر

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة والتي تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي. وأضافت والي، أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، قررت لجنة الأصول والخصوم "الألكو" الإبقاء على عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن أكثر من 65 عاما كما هو 16 % سنويا.

كما تقرر الإبقاء على فائدة الـ15% ذات العائد الشهري، أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه وبذلك يصبح العائد في بنك ناصر الاجتماعي هو الأعلى بجميع البنوك. وقال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة