«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

تنظيم الأسرة - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.

وأيضا من خلال نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديمغرافي والصحي في مصر 2018، والذي سيعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية.وتفاوضت الحكومة على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين