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رئيس «سيمنز» يشيد بتجربة مصر في زيادة الكهرباء

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
محطة لتوليد الطاقة كهرباء - صورة أرشيفية
محطة لتوليد الطاقة كهرباء - صورة أرشيفية
أشاد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العاملة في قطاع الطاقة جو كايزر، بتجربة الشركة الرائدة في مصر لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة كبيرة وفي وقت قياسي، قائلا: "أنشأنا في عامين ونصف أكثر من 14 ألف ميجاوات قدرة كهربائية في مصر"، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا.
وأضاف كايزر: "تعاونا في هذا المشروع العملاق مع 700 شركة مصرية وشركات أخرى متوسطة وصغيرة من أوروبا وألمانيا، مما يمثل نموذجا للتعاون بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين الأوروبي والإفريقي، كما دربنا 6 آلاف و500 من الكوادر المصرية العاملة في مصر ونستثمر أكثر من مليار يورو في إفريقيا
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
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السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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السيسي: المساس بأمن أشقائنا في الخليج «غير مسموح»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس و بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بزيارة السيسي.
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مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بـ20 مليار دولار

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مصر والإمارات العربية المتحدة تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة.
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محمد بن زايد يمنح السيسي أرفع وسام إماراتي

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وسام زايد، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الوسام يأتي تثمينا لدور السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. وأقامت الإمارات العربية المتحدة، استقبالا رسميا، اليوم الخميس، للسيسي، وذلك في قصر الوطن.
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