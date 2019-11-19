رئيس «سيمنز» يشيد بتجربة مصر في زيادة الكهرباء

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

محطة لتوليد الطاقة كهرباء - صورة أرشيفية

أشاد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العاملة في قطاع الطاقة جو كايزر، بتجربة الشركة الرائدة في مصر لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة كبيرة وفي وقت قياسي، قائلا: "أنشأنا في عامين ونصف أكثر من 14 ألف ميجاوات قدرة كهربائية في مصر"، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا.

وأضاف كايزر: "تعاونا في هذا المشروع العملاق مع 700 شركة مصرية وشركات أخرى متوسطة وصغيرة من أوروبا وألمانيا، مما يمثل نموذجا للتعاون بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين الأوروبي والإفريقي، كما دربنا 6 آلاف و500 من الكوادر المصرية العاملة في مصر ونستثمر أكثر من مليار يورو في إفريقيا