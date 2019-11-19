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6.5 مليار جنيه إيرادات راية القابضة في 9 أشهر

رغم تحقيق الشركة زيادة فى الإيرادات إلا أن إنفاق الشركة على التوسعات فى محفظتها الاستثمارية هو السبب الرئيسي في تحقيق خسائر على مستوى القوائم المجمعة
تحرير:أحمد البرماوي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مدحت خليل - راية
مدحت خليل - راية
أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية الرائدة في مجال المال والأعمال والمدرجة في البورصة المصرية EGX عن تحقيقها إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بلغت نحو 6,518 مليارجنيه مصري مقارنة بنحو 6,205 مليار جنيه مصري في التسعة شهور الأولي لعام 2018 بزيادة قدرها 5%، حيث بدأت الشركة في التوسع في الأنشطة الجديدة المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا 231 مليون جنيه مصري بزيادة نحو 121% عن 104 مليون جنيه مصري في عام 2018 والتوسع في نشاطات قطاع التصنيع والتصدير وقطاع الاغذية المحفوظة.
وارتفع قطاع التصنيع والأغذية من 350 مليون جنيه مصري إلى 445 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة 82 مليون جنيه مصرى مقارنة ب67 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 22% وقطاع التصنيع 231 مليون جنيه مصري مقارنة ب 165 مليون جينه مصري بزيادة قدرها 40% خلال التسعة شهور
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بورصة (2)

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
خضار-وفاكهة (2)

أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 جنيه و4 جنيهات، فى حين زاد سعر كيلو البطاطس بنحو 25 قرشًا عن تعاملات أمس الإثنين. وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات. وبلغ أقل سعر للبصل بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل أيضا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
اسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين10 الأف جنيه و 10.450 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر الأسمنت المسلح 870 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 815 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 850 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 880 جنيها للطن، وأسمنت النصر 835 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا للطن.
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