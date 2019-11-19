6.5 مليار جنيه إيرادات راية القابضة في 9 أشهر

رغم تحقيق الشركة زيادة فى الإيرادات إلا أن إنفاق الشركة على التوسعات فى محفظتها الاستثمارية هو السبب الرئيسي في تحقيق خسائر على مستوى القوائم المجمعة

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مدحت خليل - راية

أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية الرائدة في مجال المال والأعمال والمدرجة في البورصة المصرية EGX عن تحقيقها إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بلغت نحو 6,518 مليارجنيه مصري مقارنة بنحو 6,205 مليار جنيه مصري في التسعة شهور الأولي لعام 2018 بزيادة قدرها 5%، حيث بدأت الشركة في التوسع في الأنشطة الجديدة المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا 231 مليون جنيه مصري بزيادة نحو 121% عن 104 مليون جنيه مصري في عام 2018 والتوسع في نشاطات قطاع التصنيع والتصدير وقطاع الاغذية المحفوظة.

وارتفع قطاع التصنيع والأغذية من 350 مليون جنيه مصري إلى 445 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة 82 مليون جنيه مصرى مقارنة ب67 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 22% وقطاع التصنيع 231 مليون جنيه مصري مقارنة ب 165 مليون جينه مصري بزيادة قدرها 40% خلال التسعة شهور