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طلب إحاطة بشأن مراكز التحكيم الدولي الوهمية

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدمت النائبة داليا يوسف، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن انتشار مراكز وهمية للتحكيم الدولية وممارستها وقائع نصب على المواطنين، قائلة إنه خلال الفترة الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشارا غير مسبوق لما يمسى بمراكز التحكيم والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها، حيث توهم هذه المراكز الشباب بالالتحاق بها نظير بعض المبالغ المالية لاستخراج كارنيهات مزيفة تحمل صفة محكم دولي، إلا أن الأمر يمثل حالة من النصب عليهم.
وأكدت يوسف وجود العديد من ضحايا هذه المراكز، الذين اكتشفوا بعد فترة زيف الشهادات والكارنيهات الممنوحة لهم، ما أدى إلى خسارة أموالهم، ولم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءات ضدهم، موضحة أن هذه المراكز تتاجر بشهادات التحكيم، كما أن كارنيه التحكيم الدولي الذي يروجون له ما هو إلا "سبوبة" لجلب الأموال، ويجب على
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
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«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
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اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري

أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، إذ ثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.
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طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.
منها-المارشميلو-حلوى-عمرها-مئات-السنين

إحاطة عن الفساد الغذائي: نتحمل 300 مليار جنيه سنويا

وجه علاء والى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق، ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات، موضحا أنها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة للأمراض الأخرى بسبب تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة خاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التى تصنع تحت بير السلم.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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