طلب إحاطة بشأن مراكز التحكيم الدولي الوهمية

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت النائبة داليا يوسف، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن انتشار مراكز وهمية للتحكيم الدولية وممارستها وقائع نصب على المواطنين، قائلة إنه خلال الفترة الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشارا غير مسبوق لما يمسى بمراكز التحكيم والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها، حيث توهم هذه المراكز الشباب بالالتحاق بها نظير بعض المبالغ المالية لاستخراج كارنيهات مزيفة تحمل صفة محكم دولي، إلا أن الأمر يمثل حالة من النصب عليهم.

وأكدت يوسف وجود العديد من ضحايا هذه المراكز، الذين اكتشفوا بعد فترة زيف الشهادات والكارنيهات الممنوحة لهم، ما أدى إلى خسارة أموالهم، ولم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءات ضدهم، موضحة أن هذه المراكز تتاجر بشهادات التحكيم، كما أن كارنيه التحكيم الدولي الذي يروجون له ما هو إلا "سبوبة" لجلب الأموال، ويجب على