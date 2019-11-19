أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

حديد

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين عشرة الأف جنيه و عشرة الأف وربعمائة وخمسون جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيه، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيها، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد المعادي 10 آلاف جنيها، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، قبل أن تنخفض لأقل من 10 آلاف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي. يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ