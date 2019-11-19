حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

مجموعات قتالية

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.

معلومات وردت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم باختباء كل من: "شاذلى.م" و"رضوان.أ"، المتهمين بقتل رئيس مباحث قوص في منطقة القراريش بمركز دراو، وجرى تشكيل فريق بحث تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة وأمن قنا. بمداهمة المنطقة، بادر المتهمان بإطلاق الرصاص

معلومات وردت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم باختباء كل من: "شاذلى.م" و"رضوان.أ"، المتهمين بقتل رئيس مباحث قوص في منطقة القراريش بمركز دراو، وجرى تشكيل فريق بحث تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة وأمن قنا.



بمداهمة المنطقة، بادر المتهمان بإطلاق الرصاص صوب القوات التي بادلتهما إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة المتهمين بطلق ناري وتم نقلهما إلى المستشفى في محاولة إسعافهما إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.



يُشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين عناصر إجرامية بمركز قوص وقوات الشرطة، أسفر عن استشهاد الرائد باسم بكرى رئيس مباحث قوص، وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد 4 أيام من قتل أحد المتهمين.



