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مصر أمام الأمم المتحدة: سباقات التسلح لا تحقق الأمن

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
ترأس السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2019، معربا عن ترحيب مصر بهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره من أجل البدء في عملية جادة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تنفيذا لعديد من القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وأشار إدريس، في كلمة مصر خلال الجلسة، إلى أن المؤتمر يعقد في ظل تحديات أمنية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يدعو للعمل على توظيف هذا المؤتمر كمحفل يطلق عملية جادة تهدف لإنشاء منظومة أمنية مستقرة قائمة على التعاون وتحقيق الأمن المشترك للجميع، معربا عن تقدير مصر للدول التي تجاوبت مع الدعوة التي
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
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الدولار

مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا

أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى الأكبر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر في قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، إذ اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول عام 2019، بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2% عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على أنها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصري روسى لتصنيع الزيوت

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة " المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت" وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثمارى ضخم في السوق المصرى في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات تصل الى 300 مليون دولار وبحجم أعمال متوقع يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، حضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسى ونائبه وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
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