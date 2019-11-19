مصر أمام الأمم المتحدة: سباقات التسلح لا تحقق الأمن
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
ترأس السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2019، معربا عن ترحيب مصر بهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره من أجل البدء في عملية جادة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تنفيذا لعديد من القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وأشار إدريس، في كلمة مصر خلال الجلسة، إلى أن المؤتمر يعقد في ظل تحديات أمنية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يدعو للعمل على توظيف هذا المؤتمر كمحفل يطلق عملية جادة تهدف لإنشاء منظومة أمنية مستقرة قائمة على التعاون وتحقيق الأمن المشترك للجميع، معربا عن تقدير مصر للدول التي تجاوبت مع الدعوة التي
وأشار إدريس، في كلمة مصر خلال الجلسة، إلى أن المؤتمر يعقد في ظل تحديات أمنية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يدعو للعمل على توظيف هذا المؤتمر كمحفل يطلق عملية جادة تهدف لإنشاء منظومة أمنية مستقرة قائمة على التعاون وتحقيق الأمن المشترك للجميع، معربا عن تقدير مصر للدول التي تجاوبت مع الدعوة التي وجهها السكرتير العام للأمم المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر، كمحفل يتناول كافة الشواغل الأمنية لدول المنطقة بصورة شفافة وصريحة، وفي إطار من التعاون وبناء الثقة بين كافة الأطراف، وأنه رغم إدراك الصعوبات والعراقيل، فإن ذلك لا يجب أن يثنينا عن بذل المزيد من الجهد للوصول إلى الهدف.
وأكد أن السلم والأمن الدوليين لم ولن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح، وأنه لا يجب رهن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بشروط مسبقة، منوها إلى أن مصر سوف تسعى خلال جلسات المؤتمر إلى تقديم رؤية واقعية وعملية لتحقيق أهداف قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن الشرق الأوسط لعام 1995.
يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بناء على مقرر عربي نسقته مصر، وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن تكليفا للسكرتير العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد المؤتمر بهدف التوصل إلى معاهدة ملزمة قانونيا لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.