مصر أمام الأمم المتحدة: سباقات التسلح لا تحقق الأمن

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية

ترأس السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2019، معربا عن ترحيب مصر بهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره من أجل البدء في عملية جادة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تنفيذا لعديد من القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إدريس، في كلمة مصر خلال الجلسة، إلى أن المؤتمر يعقد في ظل تحديات أمنية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يدعو للعمل على توظيف هذا المؤتمر كمحفل يطلق عملية جادة تهدف لإنشاء منظومة أمنية مستقرة قائمة على التعاون وتحقيق الأمن المشترك للجميع، معربا عن تقدير مصر للدول التي تجاوبت مع الدعوة التي