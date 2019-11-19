جريمة

صاحب مخبز يدخل عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
أسلحة نارية
أسلحة نارية
لم يكتف صاحب مخبز بلدي برزق حلال منحه إياه المولى عز وجل، فارتمى في أحضان الشيطان الذي وسوس له بدخول عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح والذخيرة بحثا عن تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة حتى ذاع صيته بمنطقة منشأة البكاري لكنه أغفل يقظة رجال الشرطة الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة على مدا الساعة. داهمت مأمورية من فرقة ووحدة مباحث الهرم وكر المشتبه به تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمكن ضبطه في حالة تلبس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة.
وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام مفادها قيام "أحمد.م.س" 43 سنة، صاحب مخبز بلدي كائن بمنشأة البكاري، بعرض بندقية خرطوش للبيع.  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمخبز المُشار إليه وبحوزته بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجة معدلة، فردا خرطوش محلي الصنع عيار 12
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.
انقلاب-اتوبيس

23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.
استروكس

رحلة هروب لم تدم طويلا| سقوط تاجر مخدر الموت بإمبابة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تجارة المواد المخدرة في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات مدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع بأن هاربا من أحكام ذاع صيته في تجارة المخدرات بمنطقة إمبابة.
قوات-الشرطة (2)

حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
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قوات-الشرطة (2)

سقوط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
سلاح-ومخدرات (6)

ضبط أسلحة نارية وذخيرة بمنزل شقيقين في الجيزة

حفاظًا على أمن الوطن من العابثين به، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومع توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بوضع خطة للقطاع لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخصوصًا جرائم محرزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها اتجار مزراعين اثنين في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنهما يتخذان مسكنهما بدائرة المركز وكرا لنشاطهما.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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