صاحب مخبز يدخل عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

أسلحة نارية

لم يكتف صاحب مخبز بلدي برزق حلال منحه إياه المولى عز وجل، فارتمى في أحضان الشيطان الذي وسوس له بدخول عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح والذخيرة بحثا عن تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة حتى ذاع صيته بمنطقة منشأة البكاري لكنه أغفل يقظة رجال الشرطة الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة على مدا الساعة. داهمت مأمورية من فرقة ووحدة مباحث الهرم وكر المشتبه به تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمكن ضبطه في حالة تلبس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام مفادها قيام "أحمد.م.س" 43 سنة، صاحب مخبز بلدي كائن بمنشأة البكاري، بعرض بندقية خرطوش للبيع. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمخبز المُشار إليه وبحوزته بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجة معدلة، فردا خرطوش محلي الصنع عيار 12

وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام مفادها قيام "أحمد.م.س" 43 سنة، صاحب مخبز بلدي كائن بمنشأة البكاري، بعرض بندقية خرطوش للبيع.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمخبز المُشار إليه وبحوزته بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجة معدلة، فردا خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، فرد روسي محلي الصنع، كباس بروحين محلي الصنع، 76 طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتفا محمول ومبلغ مالي ألف و610 جنيهات.



بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والهاتفين المحمولين لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.



