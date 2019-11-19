أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

أسمنت

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين10 الأف جنيه و 10.450 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر الأسمنت المسلح 870 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 815 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 850 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 880 جنيها للطن، وأسمنت النصر 835 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن. الأسمنت المخلوط سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 780 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 753 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت



الأسمنت الأبيض



سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن.



الأسمنت المخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 780 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 753 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 805 جنيها للطن، وأسمنت التوفير 750 جنيها للطن.



الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 910 جنيها للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 860 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 913 جنيها للطن.

الجبس

استقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.







