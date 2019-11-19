رحلة هروب لم تدم طويلا| سقوط تاجر مخدر الموت بإمبابة

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مواد تخليقية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تجارة المواد المخدرة في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات مدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع بأن هاربا من أحكام ذاع صيته في تجارة المخدرات بمنطقة إمبابة.

تحريات العقيد محمد حامد وكيل الإدارة توصلت إلى أن "مصطفى.ر.ع"، 26 سنة، وشهرته "ويسكي"، مقيم بشارع الاعتماد دائرة قسم شرطة إمبابة، سبق اتهامه في جنح قسم الوراق (سرقة)، محكوم عليه في 3 قضايا (أقراص مخدرة – سرقة) آخرها جنح قسم إمبابة (أقراص مخدرة) يزاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة



تحريات العقيد محمد حامد وكيل الإدارة توصلت إلى أن "مصطفى.ر.ع"، 26 سنة، وشهرته "ويسكي"، مقيم بشارع الاعتماد دائرة قسم شرطة إمبابة، سبق اتهامه في جنح قسم الوراق (سرقة)، محكوم عليه في 3 قضايا (أقراص مخدرة – سرقة) آخرها جنح قسم إمبابة (أقراص مخدرة) يزاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجودة بشارع الإمام الغزالي دائرة قسم إمبابة بحوزته 21 كيسا بداخلها كمية كبيرة من مخدر الشادو وزنت نحو كيلو و250 جراما، ميزان حساس ومقص، هاتف محمول ومبلغ مالى 5060 جنيها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ حصيلة بيعها، والمقص والميزان لتجهيزها، وأقر بالأحكام الصادرة ضده.







