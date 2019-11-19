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الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل أيضا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك سئيب، وبنك بلوم، والبنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء. كما ثبت سعر الدولار في كل من بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه
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بورصة (2)

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
خضار-وفاكهة (2)

أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 جنيه و4 جنيهات، فى حين زاد سعر كيلو البطاطس بنحو 25 قرشًا عن تعاملات أمس الإثنين. وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات. وبلغ أقل سعر للبصل بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
اسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين10 الأف جنيه و 10.450 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأسمنت المسلح بين 788.880 جنيه للطن. وسجل سعر الأسمنت المسلح 870 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 815 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 850 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 880 جنيها للطن، وأسمنت النصر 835 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا للطن.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه وحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الدولار (1)

الدولار يتراجع في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط أيضا، ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
الدولار (2)

الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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