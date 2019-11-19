الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل أيضا نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك سئيب، وبنك بلوم، والبنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء. كما ثبت سعر الدولار في كل من بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه