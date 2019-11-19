23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.

بداية الواقعة تعود إلى تلقي اللواء مجدي القمرى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، باصطدام أتوبيسين في الكيلو 65 بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع في نطاق قرية "أفريكانو بارك"، قادمين من القاهرة في طريقهما إلى دير "مارمينا العجائبى" ببرج العرب

بداية الواقعة تعود إلى تلقي اللواء مجدي القمرى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، باصطدام أتوبيسين في الكيلو 65 بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع في نطاق قرية "أفريكانو بارك"، قادمين من القاهرة في طريقهما إلى دير "مارمينا العجائبى" ببرج العرب في الإسكندرية.



المعاينة الأولية كشفت عن إصابة 23 شخصا بكسور وجروج وكدمات وسحجات متفرفة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف المنشترة على الطريق السريع إلى مستشفى العامرية المركزى بمحافظة الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.



وانتدب مدير الأمن لجنة فنية تسنيقا مع المرور للوقوف على ملابسات الواقعة تزامنا مع انتال فريق من النيابة العامة للمعاينة.



