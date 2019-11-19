جريمة

23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.
بداية الواقعة تعود إلى تلقي اللواء مجدي القمرى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، باصطدام أتوبيسين في الكيلو 65 بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي السريع في نطاق قرية "أفريكانو بارك"، قادمين من القاهرة في طريقهما إلى دير "مارمينا العجائبى" ببرج العرب
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.
استروكس

رحلة هروب لم تدم طويلا| سقوط تاجر مخدر الموت بإمبابة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تجارة المواد المخدرة في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات مدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع بأن هاربا من أحكام ذاع صيته في تجارة المخدرات بمنطقة إمبابة.
سلاح-ومخدرات (6)

صاحب مخبز يدخل عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح

لم يكتف صاحب مخبز بلدي برزق حلال منحه إياه المولى عز وجل، فارتمى في أحضان الشيطان الذي وسوس له بدخول عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح والذخيرة بحثا عن تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة حتى ذاع صيته بمنطقة منشأة البكاري لكنه أغفل يقظة رجال الشرطة الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة على مدا الساعة. داهمت مأمورية من فرقة ووحدة مباحث الهرم وكر المشتبه به تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمكن ضبطه في حالة تلبس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة.
قوات-الشرطة (2)

حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بمنشأة القناطر

أصيب 15 شخصا بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ على أثر حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الصليبة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الإثنين. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المرورية وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بدائرة مركز منشأة القناطر ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات.
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22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
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الخيانة كلمة السر..حل لغز سرقة محطة وقود بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات سرقة مبلغ مالى من إحدى محطات الوقود تحت تهديد السلاح الأبيض بالإسكندرية، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من مشرف بمحطة وقود بالطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بشخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 152 ألف جنيه من متحصلات إيراد المحطة كرهاً عنه، وعقب ذلك قاما بايثاقه وتكميمه وفرا هاربين.
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«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.
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