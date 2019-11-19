وزيرة الاستثمار تكرم 3 باحثات مصريات فزن بزمالة لوريال- يونسكو

تحرير:خالد وربي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

كرمت وزيرة الاستثمار سحر نصر ثلاث باحثات مصريات؛ لفوزهن بزمالة برنامج "لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم" لعام 2019. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنوا جوليا، مدير عام "لوريال مصر".

قامت الوزيرة بصفتها سفيرة برنامج لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم في مصر، بتسليم الزمالة للباحثات المتميزات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي وبالأخص في مجال العلوم الحياتية والهندسة، وهن: الدكتورة ندى عبد العزيز، جامعة القاهرة لمرحلة ما بعد الدكتوراه، والدكتورة مها محمد حميمي، جامعة

قامت الوزيرة بصفتها سفيرة برنامج لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم في مصر، بتسليم الزمالة للباحثات المتميزات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي وبالأخص في مجال العلوم الحياتية والهندسة، وهن: الدكتورة ندى عبد العزيز، جامعة القاهرة لمرحلة ما بعد الدكتوراه، والدكتورة مها محمد حميمي، جامعة القاهرة، والدكتورة سارة حلاوة، الجامعة الأمريكية، واللتان حصلتا على الزمالة في مرحلة الدكتوراه لهذا العام.

وأكدت الوزيرة أن دعم مجال التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وهو ما يتماشى مع إعلان الدولة عام 2019 عاما للتعليم.

وقدمت الوزيرة الشكر لشركة لوريال لاختيارها مصر لإطلاق عدد من المبادرات، منها برنامج المرأة في العلم، كما قدمت شكرها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لدعمها تمكين المرأة، مضيفة أن برنامج "من أجل المرأة في العلم" يعكس نجاح تضافر جهود الحكومة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص لرفع جودة وكفاءة البحث العلمي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود صقر بالدور الذي يقوم به برنامج "لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم" والدور الحيوي للنساء العالمات، خاصة مع تزايد عدد السيدات المقبلات على المشاركة فى البرنامج منذ انطلاقه في عام 2014، ما يدل على تأثير البرنامج ونجاحه في إلهام السيدات وتغذية طموحهن وتكريم هؤلاء الباحثات المصريات خير دليل على هذا النجاح.

وقال بنوا جوليا، مدير عام شركة لوريال مصر: "نخصص ما يقرب من 4 ملايين دولار لدعم الباحثات من خلال برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم، ليصل بذلك عدد الحاصلات على الزمالة إلى 3400 باحثة، ونتطلع إلى تمكين المزيد من الباحثات في مجالاتهن".

وأشادت الدكتورة نجوى عبد المجيد، رئيسة لجنة التحكيم الحاصلة على زمالة البرنامج عن عام 2002 عن قارة إفريقيا والعالم العربي، بالبرنامج قائلة: "أثبتت الباحثات قدرتهن على الابتكار والعمل بمهنية"، مشيرة إلى أنه تم افتتاح باب التقديم في فبراير واستمر حتى يونيو 2019، إذ تقدمت 144 باحثة تعمل كل منهن في مجالات متعددة في مختلف محافظات مصر.

وقال الدكتور بشر إمام، ممثل المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: "يأتي تعاون مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مع شركة لوريال من خلال برنامج (من أجل المرأة في العلم) كإحدى أهم ركائز إستراتيجيتنا التي تركز على النهوض بالمساواة بين الجنسين في العلوم".

ويهدف برنامج "لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم" إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، كما يعمل على زيادة مشاركة السيدات في مجال العلوم، وذلك من خلال دعم الباحثات الواعدات لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، بجانب تقديم منحة قدرها 10 آلاف يورو لمرحلة ما بعد الدكتوراه، و6 آلاف يورو لمرحلة الدكتوراه؛ بهدف تمكينهن من تطوير بحوثهن.

واستطاع هذا البرنامج دعم 3300 باحثة، ووصل عدد الحاصلات على زمالة البرنامج إلى 107 عالمات، وتم منح السيدات من 118 دولة فرصة متابعة دراساتهن العليا والحصول على الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.