أمير الكويت يعين صباح الخالد رئيسا للوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة. ووفقا للدستور الكويتي، لا يحق لمن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، أن يتولى حقيبة وزارية أخري، وبالتالي فستصبح حقيبتي الخارجية، والدفاع شاغرتين، تمهيدا لاختيار وزيرين لهما في التشكيل الحكومي الجديد.
وحصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي حتى عام 1983، ثم انتقل للعمل مع الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى عام 1989، ثم عين نائباً لمدير
وحصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي حتى عام 1983، ثم انتقل للعمل مع الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى عام 1989، ثم عين نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية، ثم مديراً لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية عام 1992.
وعين الشيخ صباح خالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا لها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 وحتى 1998، ثم صدر مرسوما أميريا بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير في 1998، قبل أن يعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ثم أضيف إليه حقيبة العدل ولأوقاف والشؤون الإسلامية بعد استقاله وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة.
وخرج من الوزارة الجديدة التي شكلت في 29 مايو 2009، وعين عضوا في المجلس الأعلى للبترول في 2010، قبل أن يعين في 23 أكتوبر 2011، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في 13 ديسمبر 2011، وعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، واستمر نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية منذ 19 يوليو 2012 وحتى استقالة الحكومة يوم الخميس الماضي.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قد تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الخميس الماضي، في أعقاب استجواب كل من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وتقديم طلبين من عدد من نواب مجلس الأمة لطرح الثقة بهما.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر، أمس الإثنين، أمرا بتكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه اعلن اعتذاره عن المنصب، وتقبل أمير الكويت اعتذاره.
كما أصدر أمير الكويت - أمس - أمرا أميريا بإعفاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما في تصريف شؤون الوزارتين؛ وذلك عقب بيانات هجومية متبادلة بينهما، عقب إثارة قضية تجاوزات صندوق الجيش الكويتي، والتي قدرت بنحو 240 مليون دينار كويتي.