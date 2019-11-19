جريمة

الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.
استهدفت مأمورية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة يبلغ من العمر 39 سنة، مقيم قرية البراهمة بمركز قفط محافظة قنا، ومطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وسبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام
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انقلاب-اتوبيس

23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.
استروكس

رحلة هروب لم تدم طويلا| سقوط تاجر مخدر الموت بإمبابة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تجارة المواد المخدرة في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات مدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع بأن هاربا من أحكام ذاع صيته في تجارة المخدرات بمنطقة إمبابة.
سلاح-ومخدرات (6)

صاحب مخبز يدخل عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح

لم يكتف صاحب مخبز بلدي برزق حلال منحه إياه المولى عز وجل، فارتمى في أحضان الشيطان الذي وسوس له بدخول عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح والذخيرة بحثا عن تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة حتى ذاع صيته بمنطقة منشأة البكاري لكنه أغفل يقظة رجال الشرطة الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة على مدا الساعة. داهمت مأمورية من فرقة ووحدة مباحث الهرم وكر المشتبه به تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمكن ضبطه في حالة تلبس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة.
قوات-الشرطة (2)

حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
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قوات-الشرطة (2)

حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
النيابة -العامة (2)

النائب العام: «فتاة العياط» كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا "بفتاة العياط" لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، إذ ذكر البيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي جرت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.
سبوت-اضاءة

مباحث التموين تحبط طرح رسالة أدوات كهربائية مغشوشة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
وزارة-الداخلية

مقتل أحد العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النيران بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة، كانت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة «مقيم بدائرة المركز، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 41 قضية سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة، ومطلوب لتنفيذ 7 أحكام جناية - حكم جنحة»، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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