الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.

استهدفت مأمورية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة يبلغ من العمر 39 سنة، مقيم قرية البراهمة بمركز قفط محافظة قنا، ومطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وسبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام

استهدفت مأمورية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة يبلغ من العمر 39 سنة، مقيم قرية البراهمة بمركز قفط محافظة قنا، ومطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وسبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا " قتل عمد، حيازة سلاح، استعمال قوة وسرقة ".



وتوجهت المأمورية إلى محل هروب المتهم المطلوب وتبين اختبائه لدى عنصر إجرامي سبق اتهامه في 6 قضايا، وذلك بمنطقة القراقيش دائرة مركز شرطة دراو.



بادر المتهمان بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع المتهمين وعثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين، و4 خزائن و57 طلقة.







