البرلمان يناقش تعديل التعاقد على حساب الصناديق الخاصة

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدي للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، بحضور ممثلو عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمي طلبات الإحاطة الخاصة بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، أن هناك نحو 3 آلاف و200 متعاقد (معلمين، إداريين، عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم علي الصناديق الخاصة.

وأشار فؤاد، إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل لـ6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين علي الموازنة العامة للدولة.ومن جانبه، أوضح الدكتور أمين إبراهيم مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر