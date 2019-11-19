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البرلمان يناقش تعديل التعاقد على حساب الصناديق الخاصة

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدي للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، بحضور ممثلو عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمي طلبات الإحاطة الخاصة بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، أن هناك نحو 3 آلاف و200 متعاقد (معلمين، إداريين، عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم علي الصناديق الخاصة.
وأشار فؤاد، إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل لـ6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين علي الموازنة العامة للدولة.ومن جانبه، أوضح الدكتور أمين إبراهيم مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة،  الأول قبل حظر
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
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«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
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نائب: المالية فشلت في حل مشكلات الصنادق الخاصة

طالب النائب محمد فؤاد، في بيان له، اليوم الأحد، ببحث أزمة عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، لرفع الضرر اللاحق لهذه الفئة والتى تمثل نحو 65% من فريق العمل بمستشفيات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يستوجب سرعة صرفها وعدم التأخير، موضحا أنه سبق وأن وافق وزير الصحة السابق بصرف تلك المزايا من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة للجهات التى بها وفرة إلى الجهات التي يوجد بها عجز.
الدفع-الاليكترونى-فيزا

نائب: تعطيل التحصيل الإلكتروني يضر الشمول المالي

تقدم محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في البنوك لفرض غرامات على المواطنين، بما يمثل نوعا من النصب وضرر الاقتصاد، قائلا إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضي، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا (كاش) أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن.
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إحاطة عن الفساد الغذائي: نتحمل 300 مليار جنيه سنويا

وجه علاء والى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق، ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات، موضحا أنها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة للأمراض الأخرى بسبب تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة خاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التى تصنع تحت بير السلم.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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