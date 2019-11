قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

يوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة دسمة لعشاق السينما.

The Irishman

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى

- The Irishman يعد فيلم «The Irishman» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، أحد أهم الأفلام الموجودة بالمهرجان هذا العام، لذلك اختاره القائمون على الدورة أن يكون فيلم الافتتاح، وهو من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»،

- The Irishman

يعد فيلم «The Irishman» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، أحد أهم الأفلام الموجودة بالمهرجان هذا العام، لذلك اختاره القائمون على الدورة أن يكون فيلم الافتتاح، وهو من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلون على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

الفيلم يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، وينتظر عرضه محبو السينما فى كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزى وقتًا طويلًا فى التحضير له.

- Between Heaven and Earth

فيلم من إخراج نجوى نجار وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وأيسلندا، ولوكسمبورج ويعرض فى المهرجان كعرض عالمى أول وتدور أحداثه حول «سلمى» و«تامر» متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان فى الأراضى الفلسطينية، والمرة الأولى التى يحصل فيها «تامر» على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما فى المحكمة بالناصرة، وفى المحكمة يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضى والد «تامر».

- Beirut Terminus

ويعرض فيلم «Beirut Terminus» بالمهرجان كعرض عالمى أول، حيث يستكشف الفيلم مفاهيم الحدود والهوية والانتماء فى منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب، وهو من إخراج إيلى كمال وهو إنتاج مشترك بين لبنان والإمارات العربية المتحدة وينتمى لنوعية الأفلام الوثائقية.

- Refugee

فيلم من إخراج برانت آندرسون وهو من إنتاج أمريكى ويعرض كعرض عالمى أول، حول طبيبة سورية تسعى للخروج من بلدها الذى تتنازعه الحرب مع ابنتها الصغيرة.

- Sons of Denmark

فيلم من إخراج علاوى سليم وهو من إنتاج الدنمارك ويعرض كعرض أول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدور أحداثه بعد عام من وقوع تفجير إرهابى ضخم فى كوبنهاجن، ينمو التيار المتطرف فى البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادى يمينى معادى للمهاجرين، بينما يتورط الشاب «زكريا» مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.

- Searching for Ghazala

فيلم تسجيلى من إخراج بسام مرتضى وهو فيلم تسجيلى مصرى يعرض كعرض عالمى أول، ويتناول قصة مخرج يبحث عن ممثل يلعب الشخصية الرئيسية فى فيلمه الروائى، وأثناء تجارب الأداء لعدد من الأفارقة اللاجئين فى مصر يلتقى بريكو، السودانى الذى يحلم باحتراف كرة القدم والتمثيل والهجرة.

- Let’s talk

من إخراج ماريان خورى وهو إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وينتمى لنوعية الأفلام الوثائقية ويعرض كعرض أول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسرد حديثا عاديا بين المخرجة وابنتها، وهو الحديث الذى سرعان ما يتطور ويتشعب ليصير نقاشًا يلامس قيمًا كالأمومة والمسؤولية وتواصل الأجيال، ومعنى أن تكون فردًا فى عائلة، لا سيما عندما تكون تلك العائلة قد أنجبت أشهر مخرجى السينما المصرية، يوسف شاهين.

- All this Victory

فيلم للمخرج أحمد غصين وهو إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا وتدور أحداثه فى لبنان بيوليو 2006، حيث الحرب مشتعلة بين حزب الله وإسرائيل، ويستغل «مروان» وقفا مؤقتا لإطلاق النار كى يبحث عن والده الذى رفض مغادرة قريته الجنوبية، وتُكسر الهدنة ليجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

- The Trap

فيلم من إخراج ندى رياض، وهو إنتاج مصرى يعرض كعرض أول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه عندما يلتقى حبيبان فى إحدى المناطق القريبة من البحر ليمارسا الحب، لكن الاختبار الحقيقى للعلاقة بينهما يأتى عندما تقرر الفتاة أنها لا تريد الاستمرار.

- Between Brothers

فيلم من إخراج جود سعيد وهو إنتاج سورى ويعرض كعرض أول فى الشرق الأوسط، وتدور الأحداث حول خلدون وعارف أخان فرقتهما الحرب، وهو الفيلم الذى فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان قرطاج السينمائية بدورته الـ30.

Offside

فيلم من إخراج مروة زين وهو إنتاج مشترك بين السودان، النرويج، الدنمارك وهو فيلم وثائقى يعرض كعرض أول فى الشرق الأوسط، ويتناول مجموعة من النساء الشابات فى الخرطوم، تقررن تحدى الحظر المفروض من الحكم العسكرى الإسلامى للسودان وتأسيس فريق كرة قدم احترافى فشلن فى الحصول على تصريح رسمى بتكوينه.

- A Son

فيلم من إخراج مهدى برصاوى وهو إنتاج مشترك بين تونس، فرنسا، لبنان وتبدأ أحداثه عندما تتحول رحلة «فارس» و«مريم» إلى الجنوب التونسى لكارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد «عزيز» لطلق نارى عشوائى، تستلزم إصابته زراعة كبد حيث تنقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، وتكشف عن سر قديم طال إخفاؤه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد، وهو الفيلم الذى فاز بطله سامى بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل فى قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائى سبتمبر الحالى.

- Parkour

فيلم للمخرجة فاطمة الزهراء زموم، وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا، ويعرض كعرض دولى أول، وتبدأ أحداثه ذات صباح، حيث يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة فى المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

- noum el deek

فيلم للمخرج سيف عبد الله وهو إنتاج مشترك بين مصر والسودان وهو عمل وثائقى يعرض كعرض عالمى أول ويقدم قصيدة لكل اللاجئين قى العالم الذين يبحثون عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحون للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان الذى يعيش بالقاهرة، ونكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التى ترسم واقعًا حيويا حول ماهية اللاجئ.

- For The Cause

بينما يقدم المخرج حسن بنجلون فيلم For The Cause والذى تدور أحداثه حول العازف الفلسطينى «كريم» والمغنية الفرنسية «سيرين»، حيث ينويان الخروج من المغرب إلى الجزائر، من أجل المشاركة فى حفل لفريقهما الغنائى فى وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان نفسيهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك، ليكونا حبيسى الجسر الرابط بين البلدين، ويأتى الفيلم فى عرضه العالمى الأول بالمهرجان.