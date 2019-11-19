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قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

يوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة دسمة لعشاق السينما.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
The Irishman
The Irishman
تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى
- The Irishman   يعد فيلم «The Irishman» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، أحد أهم الأفلام الموجودة بالمهرجان هذا العام، لذلك اختاره القائمون على الدورة أن يكون فيلم الافتتاح، وهو من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»،
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مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
هيثم- أحمد- زكي

حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
سمير-صبري

سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.
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دينا-الشربينى

هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم؛ خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
ماريان خوري

ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
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