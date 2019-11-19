عبد العال: خدش الحياء مجرم بالقانون
تحرير:أحمد جاد
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مشروع قانون الذوق العام، أن أي عبث بالشارع، وإلقاء القمامة وخدش الحياء بألفاظ غير مقبولة، وغيرها من الأمور مجرمة وفقا للقانون، ولكن المشكلة في التطبيق، موضحا: "كلمة الذوق العام تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، خاصة أن مصر تقبل الجميع طالما لا يضر بالآخر، كما أن البعض لجأ للتفسير بأنه سيكون هناك تدخل في الملبس وغيره، ونحن في رمضان الناس تلتزم بالصيام وفي نفس الوقت المطاعم تكون مفتوحة وتستقبل المواطنين".
وأشار عبد العال، إلى أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمور المجرمة قانونا إلا أن المشكلة في تطبيق القانون، وهو ما يدفع النيابة العامة لحفظ بعض القضايا في هذا الشأن "لعدم الأهمية".وأوضحت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب صاحبة مشروع قانون الذوق العام، في
وأشار عبد العال، إلى أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمور المجرمة قانونا إلا أن المشكلة في تطبيق القانون، وهو ما يدفع النيابة العامة لحفظ بعض القضايا في هذا الشأن "لعدم الأهمية".
وأوضحت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب صاحبة مشروع قانون الذوق العام، في جلسة أمس الإثنين، أن هناك العديد من التصرفات المرتبطة بالذوق العام يجب مواجهتها، مشيرة إلى أن هناك العديد من التصرفات مثل التبول في الشارع على الجدران، والسباب والشتائم بين المواطنين.
وقالت عجمي: "خلال يومين كان معي ضيوف من أمريكا والإمارات وكانت هناك تجاوزات بين بعض المواطنين بألفاظ غير مقبولة، وعندما توجهت بشكوى كان الرد: هو بيوجهلك أنتي الشتيمة".