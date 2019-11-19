عبدالعال لنائب: متمشيش ورا مرتضى منصور «مشاكله كتير»

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك - صورة أرشيفية

حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسيني، من مرافقة رئيس نادي الزمالك، قائلا: "يا حسيني بلاش تمشي وراء مرتضى علشان أنت عارف مشاكله كتير". وداعب عبد العال، رئيس الزمالك، قائلا: "يا ريت تجلس مكانك، وانت يا حسينى بلاش تمشي وراه علشان مش ينوبك من الحظ جانب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.

يأتي ذلك في الوقت الذى انتقد فيه رئيس المجلس، محاولة بعض النواب أخذ الكلمة بدون تسجيل، قائلا: "هناك لوائح لمنح الكلمة، ومفيش داعي للضغط كل شوية بالنداء يا ريس يا دكتور".من ناحية أخرى، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مشروع قانون الذوق