استجواب ضد وزير الأعمال بشأن الحفاظ على المال العام

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

وزير قطاع الأعمال هشام توفيق - صورة أرشيفية

تقدم النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم الثلاثاء، لمجلس النواب، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية، مضيفا أن الأزمة تتلخص في اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة، من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها، وأنه تمت الدعوة الأيام الماضية بالإعلان في إحدى الجرائد الرسمية لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضح عبد الغني، في بيان له، أن الاجتماع للنظر في استمرارية الشركة، وذلك يوم 11 نوفمبر الجاري، بمقر شركة الصناعات المعدنية بجاردن سيتي، وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد واهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الاعمال العام".وذكر أن الحديد والصلب واحدة