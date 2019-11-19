عبد العال: مجلس النواب لا يتستر على مخالفة

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يتستر على أي خلل أو مخالفة، ويتم اللجوء لحل القوى الناعمة في حل بعض الأمور، قائلا: "نلجأ للقوى الناعمة بدلا من المطرقة الحديدية لأنها بتعور، وسيتم حل كل المشكلات العالقة سواء بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية أو المحالين إلى لجنة القيم، ويجب أن ينقي المجلس نفسه بنفسه، والأيام المقبلة ستشهد إنهاء كافة هذه المشكلات"، جاء ذلك تعقيبا جاء على ما أثاره أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بشأن نواب صدر بحقهم حكم قضائي نهائي منذ ما يقرب من سنتين ولم يتم البت فيه.

وقال هيكل، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، "من حق أهالي الفيوم أن يكون لهم نائبا في البرلمان بعد الحكم على نائبتهم وحبسها، لأن الدائرة التي كانت تتبع لها ليس لها نائب في البرلمان"، متابعا: "قبل أيام أقر البرلمان تشكيل لجنة القيم، نريد أن نرى دورها بالفعل، مشيرا إلى أنه في شهر رمضان قام أحد النواب