أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تحرير:أمل نبيل
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
خضراوات.. أرشيفية
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 جنيه و4 جنيهات، فى حين زاد سعر كيلو البطاطس بنحو 25 قرشًا عن تعاملات أمس الإثنين.
وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات.
وبلغ أقل سعر للبصل بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الخضروات:
الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
البسلة بين 12 و15 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البرتقال
أسعار الخضروات:
الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
البسلة بين 12 و15 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة 2 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه.
الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
عنب أحمر بين 6 و 9 جنيهات.
تفاح أمريكى بين 17 و23 جنيهًا.
بلح زغلول بين 4 و8 جنيهات.