أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

خضراوات.. أرشيفية

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 جنيه و4 جنيهات، فى حين زاد سعر كيلو البطاطس بنحو 25 قرشًا عن تعاملات أمس الإثنين. وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات. وبلغ أقل سعر للبصل بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 4 و5 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الخضروات: الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الملوخية بين 2 و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات. القلقاس بين 4 و7 جنيهات. البسلة بين 12 و15 جنيه. أسعار الفاكهة: البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه. البرتقال