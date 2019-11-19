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«تشريعية النواب» ترفض قانون الذوق العام

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد أبو شقة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، إذ أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.وأَضاف: "إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
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«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
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عبد العال: خدش الحياء مجرم بالقانون

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مشروع قانون الذوق العام، أن أي عبث بالشارع، وإلقاء القمامة وخدش الحياء بألفاظ غير مقبولة، وغيرها من الأمور مجرمة وفقا للقانون، ولكن المشكلة في التطبيق، موضحا: "كلمة الذوق العام تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، خاصة أن مصر تقبل الجميع طالما لا يضر بالآخر، كما أن البعض لجأ للتفسير بأنه سيكون هناك تدخل في الملبس وغيره، ونحن في رمضان الناس تلتزم بالصيام وفي نفس الوقت المطاعم تكون مفتوحة وتستقبل المواطنين".
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إحالة قانون «الذوق العام» للجنة الشئون الدستورية

أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
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«النواب» يستطلع رأي الحكومة بقانون استئناف الجنايات

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور للجنة خلال شهر ديسمبر المقبل، لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من "أبو شقة"، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخرى من النواب في ذات الموضوع، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إذ استعرض أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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