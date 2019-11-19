«تشريعية النواب» ترفض قانون الذوق العام

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.

وأكد أبو شقة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، إذ أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.وأَضاف: "إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل