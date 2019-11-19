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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
وأضاف عبد العال: "أما عدد أدوار الانعقاد لم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية عمل دور انعقاد وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره، حيث إن الأمر غير محدد على مستوي العدد، مثل مدة الفصل التشريعي"، متابعا: "هذا خلط حدث أود أن يتم توضيح الأمر بشأنه وأن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ويوجد
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» ترفض قانون الذوق العام

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
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عبد العال: مجلس النواب لا يتستر على مخالفة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يتستر على أي خلل أو مخالفة، ويتم اللجوء لحل القوى الناعمة في حل بعض الأمور، قائلا: "نلجأ للقوى الناعمة بدلا من المطرقة الحديدية لأنها بتعور، وسيتم حل كل المشكلات العالقة سواء بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية أو المحالين إلى لجنة القيم، ويجب أن ينقي المجلس نفسه بنفسه، والأيام المقبلة ستشهد إنهاء كافة هذه المشكلات"، جاء ذلك تعقيبا جاء على ما أثاره أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بشأن نواب صدر بحقهم حكم قضائي نهائي منذ ما يقرب من سنتين ولم يتم البت فيه.
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عبدالعال لنائب: متمشيش ورا مرتضى منصور «مشاكله كتير»

حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسيني، من مرافقة رئيس نادي الزمالك، قائلا: "يا حسيني بلاش تمشي وراء مرتضى علشان أنت عارف مشاكله كتير". وداعب عبد العال، رئيس الزمالك، قائلا: "يا ريت تجلس مكانك، وانت يا حسينى بلاش تمشي وراه علشان مش ينوبك من الحظ جانب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.
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عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
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البرلمان يوافق على استمرار العمل بقانون لمحكمة النقض

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
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