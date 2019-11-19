رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

تحرير:أحمد جاد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.

وأضاف عبد العال: "أما عدد أدوار الانعقاد لم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية عمل دور انعقاد وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره، حيث إن الأمر غير محدد على مستوي العدد، مثل مدة الفصل التشريعي"، متابعا: "هذا خلط حدث أود أن يتم توضيح الأمر بشأنه وأن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ويوجد