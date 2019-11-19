سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان

١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

زلاتان إبراهيموفيتش

أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء". وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.

وقال سيلفا، في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "أتذكر أن إبراهيموفيتش اتصل بي في صيف 2012 وسألني: هل وقعت حقا مع باريس سان جيرمان؟.. أجبت: نعم، وقعت حالًا، وزلاتان قالي لي أنا لا أمزح، إذا لم توقع مع باريس سان جيرمان، فلن أوقع أيضًا". وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مستقبل إبراهيموفيتش،