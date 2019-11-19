سيلفا يكشف كواليس رحيل إبرا عن ميلان
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
زلاتان إبراهيموفيتش
أكد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه وراء مغادرة زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي في صيف 2012 صوب "حديقة الأمراء".
وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ولكن المهاجم السويدي أعلن رحيله رسميا عن النادي الأمريكي، ويرتبط إبراهيموفيتش حاليا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ميلان ونابولي وبولونيا.
وقال سيلفا، في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "أتذكر أن إبراهيموفيتش اتصل بي في صيف 2012 وسألني: هل وقعت حقا مع باريس سان جيرمان؟.. أجبت: نعم، وقعت حالًا، وزلاتان قالي لي أنا لا أمزح، إذا لم توقع مع باريس سان جيرمان، فلن أوقع أيضًا".
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مستقبل إبراهيموفيتش،
وقال سيلفا، في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "أتذكر أن إبراهيموفيتش اتصل بي في صيف 2012 وسألني: هل وقعت حقا مع باريس سان جيرمان؟.. أجبت: نعم، وقعت حالًا، وزلاتان قالي لي أنا لا أمزح، إذا لم توقع مع باريس سان جيرمان، فلن أوقع أيضًا".
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مستقبل إبراهيموفيتش، بات بيد زوجته، التي تناقش معه حاليا في اختيار وجهته المقبلة، بعد انتهاء رحلته بالدوري الأمريكي.
وأشارت إلى أن بولونيا هو الأقرب لضم إبراهيموفيتش في الوقت الحالي، نظرًا لعلاقة الصداقة بين اللاعب والمدرب الحالي للفريق سينيسا ميهايلوفيتش.
وأضافت لاجازيتا ديلو سبورت: "رغم كل ذلك، زوجة إبراهيموفيتش تحب العودة إلى ميلان، حيث لعب السويدي في الفترة بين عامي 2010 و2012 قبل انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان".