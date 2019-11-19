رياضة

حقيقة تعرض تريزيجيه لإصابتين بمواجهة مصر وجزر القمر

تحرير:أحمد بركات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
تريزيجيه
تريزيجيه
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض محمود حسن (تريزيجيه) لإصابتين خلال مباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال المصدر إن تريزيجيه كاد يصاب خلال المباراة في الربع الأخير منها، عندما فتح قدمه لكنه نجح في تجنب الإصابة بعدما وقف سريعًا، وبالتالي لم يكمل المباراة مصابا كما تردد. وتابع بأن تريزيحيه اشتكى من آلام في القدم لكنها خفيفة واللاعب لديه فرصة قوية باللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الإثنين المقبل.
وتعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، بينما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط.  وقال
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نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

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«الوصول للقمة وشركاء ميسي».. مدرب الأرجنتين يتحدث

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أسامة نبيه مدافعًا عن البدرى: «كفاية تقطيع»

علق أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، رافضًا تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر. وقال نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كفاية تقطيع، هذه هي الإمكانات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".
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البدرى: التأهل هدفنا.. والبعض يهاجمنا بدون وعى

تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التعادل الذى حققه المنتخب مع جزر القمر عصر اليوم الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط فى فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا فى الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وقال البدرى فى حديثه بالمؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "نمر بظروف صعبة، وهناك العديد من الغيابات والإصابات".
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وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
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بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
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