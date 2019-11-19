حقيقة تعرض تريزيجيه لإصابتين بمواجهة مصر وجزر القمر

تحرير:أحمد بركات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

تريزيجيه

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض محمود حسن (تريزيجيه) لإصابتين خلال مباراة منتخب مصر وجزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال المصدر إن تريزيجيه كاد يصاب خلال المباراة في الربع الأخير منها، عندما فتح قدمه لكنه نجح في تجنب الإصابة بعدما وقف سريعًا، وبالتالي لم يكمل المباراة مصابا كما تردد. وتابع بأن تريزيحيه اشتكى من آلام في القدم لكنها خفيفة واللاعب لديه فرصة قوية باللحاق بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي المقرر لها الإثنين المقبل.

وتعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، بينما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وقال

وتعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، بينما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط.



وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، في حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «نمر بظروف صعبة، وهناك العديد من الغيابات والإصابات.. المشكلة التي حدثت وتسببت في عدم انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب، بالإضافة إلى توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة، كل هذه عوامل أثرت على الأداء».

