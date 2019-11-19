البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

تحرير:أمل نبيل ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 942.07 مليون جنيه، بعد التداول على 132.17 ألف سهم عبر تنفيذ 15.03 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيع 76.86 مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 96.8 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم شمال الصعيد