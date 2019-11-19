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الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عائلة المواطن «موسى عواد خلايلة»، على هدم منزله ذاتيًا في بلدة «جبل المكبر» جنوب شرق القدس، بحجة عدم وجود تراخيص، إذ قال خلايلة: «إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرته على هدم منزله الذي يعود لنحو 130 عامًا، تجنبًا لتكاليف الهدم الطائلة في حال هدمته جرافات الاحتلال، حيث أن بلدية الاحتلال منعته قبل تسليمه قرار الهدم من إصلاح المنزل أو ترميمه». وكانت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال قد هدمت صباح اليوم منزلًا بمنطقة «دير السنة»، من جبل المكبر يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.
وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبًا لدفع تكاليف الهدم العالية، ويمثل هدم المنازل ركنًا أساسيًا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات
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مستوطنات

الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين: اجتماعات طارئة لمواجهة مستوطنات الضفة الغربية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

أمير الكويت يعين صباح الخالد رئيسا للوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة. ووفقا للدستور الكويتي، لا يحق لمن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، أن يتولى حقيبة وزارية أخري، وبالتالي فستصبح حقيبتي الخارجية، والدفاع شاغرتين، تمهيدا لاختيار وزيرين لهما في التشكيل الحكومي الجديد.
ميشال-عون

رئيس لبنان: حكومة جديدة سياسية وبها ممثلين عن الحراك

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجيا، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلن البرلمان اللبناني، اليوم، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
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