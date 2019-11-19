سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التى يقوم وزير التنمية المحلية لمتابعة وحل شكاوى المواطنين وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد في وقت سابق، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو
اقرأ المزيد
مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» ترفض قانون الذوق العام

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى» بصالونات التجميل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى»، للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية»، إذ قالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: «إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)».
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات السيسي

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف محو الأمية يعد أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته لبناء الإنسان المصرى خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه من أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دورا متكاملا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، منوها بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجتها. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي اليوم السبت، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات برئاسة السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة.
اسعاف (1)

تماثل شفاء 27 مصابًا في حادث اختناق قرية سمك بالخانكة

أكد الدكتور سيد سليمان خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك بمركز الخانكة من المستشفي بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات الأكسجين وتحسنت حالتهم وخرجوا بالفعل من المستشفى. وجاءت الحالات المصابة طبقا لما هو مدون بسجلات الدخول بمستشفي الخانكة المركزي وهم "فتحى أ. ج"، و"عبد العزيز ح.أ"، و"فتحية ع .أ"، و"فاتن م .أ" و"صباح.ع"، و"عزة أ.س"، و"سعيدأ.م"، و"نعمة م.ح"، وعبير.ع"، و"أماني ح.ح"، و"إبراهيم ف.أ" و"سماح.ح ح"، و" رشاح.ح"، و"طلعت ا. ع"، و"محمد ا.م"، و"شهد ا. م"، و"السيد م .ع"، و"أحمد م"، و"وائل ا. م"، و"السيد م. ا"، و"ماجدة ا. أ"، و"رقية أ" و"سميرة ا.م"، و"صابر ا.م"، و"محمد س .م"، و"سعاد ع.ا.ح"، و"السيدح.س".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]