شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التى يقوم وزير التنمية المحلية لمتابعة وحل شكاوى المواطنين وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد في وقت سابق، أنه "لا حصانة لأحد في منصبه " وأن الفيصل هو