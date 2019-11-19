«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين
تحرير:أ.ش.أ
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
علي عبد العال
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله».
جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
وقال عبد العال: «على المُشرع قبل أن يتبنى القانون أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه، وكذلك الحال بالنسبة للجزاء، يجب أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه ،وهنا أراعي كل هذه الاعتبارات طبقا لما يفرضه ضميري المهني والوطني ومصالح الدولة العليا في اتخاذ أي قرار داخل قاعة البرلمان».وأضاف:«أن الأحكام القضائية واجبة
وقال عبد العال: «على المُشرع قبل أن يتبنى القانون أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه، وكذلك الحال بالنسبة للجزاء، يجب أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه ،وهنا أراعي كل هذه الاعتبارات طبقا لما يفرضه ضميري المهني والوطني ومصالح الدولة العليا في اتخاذ أي قرار داخل قاعة البرلمان».
وأضاف:«أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ولكن سبب عدم التطرق لها هو ضغط التشريعات، حيث تبنى المجلس أكثر من 600 تشريع»، مضيفا: «الأيام القادمة ستشهد تنقية المجلس لتصرفاته وسوف يطهر نفسه بنفسه، وسيقوم بتصفية بعض الأمور».
وتابع رئيس مجلس النواب: «أعالج كل الأمور بالقوة الناعمة لحل كثير منها، هذا مطلوب في مرحلة من المراحل، وسيتم اتخاذ كل ما هو في صالح المجلس والوطن».