«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

علي عبد العال

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.

وقال عبد العال: «على المُشرع قبل أن يتبنى القانون أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه، وكذلك الحال بالنسبة للجزاء، يجب أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه ،وهنا أراعي كل هذه الاعتبارات طبقا لما يفرضه ضميري المهني والوطني ومصالح الدولة العليا في اتخاذ أي قرار داخل قاعة البرلمان».وأضاف:«أن الأحكام القضائية واجبة