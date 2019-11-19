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«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
علي عبد العال
علي عبد العال
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
وقال عبد العال: «على المُشرع قبل أن يتبنى القانون أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه، وكذلك الحال بالنسبة للجزاء، يجب أن ينظر إلى الأثر المترتب عليه ،وهنا أراعي كل هذه الاعتبارات طبقا لما يفرضه ضميري المهني والوطني ومصالح الدولة العليا في اتخاذ أي قرار داخل قاعة البرلمان».وأضاف:«أن الأحكام القضائية واجبة
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مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
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شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» ترفض قانون الذوق العام

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
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أبو شقة: انتهاء مدة مجلس النواب يوم 9 يناير الساعة 12 ليلا

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان،، موعد انتهاء المدة التشريعية لمجلس النواب الحالي، إذ قال إن المجلس بدأ جلساته في يناير 2016، وأن الفصل التشريعي طبقًا للدستور هو 5 دورات انعقاد ومستمر لمدة 5 سنوات. وأضاف أبو شقة خلال حواره في برنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «أم بي سي مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد، اليوم الجمعة، أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021، الساعة الثانية عشر ليلا، مشيرًا إلى أن هناك نصا دستوريا يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
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95 نائبًا يطالبون بتحويل «أحمد طنطاوي» للجنة القيم

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، للجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، مؤكدًا على أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
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عبد العال: بعض الدول تلون حقوق الإنسان بلون سياسي

‎أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوعية ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في سنوات سابقة لكن كان رئيس المجلس له «هوى» أن يساند بعض «المجموعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي تناقش عدد من البيانات العاجلة للنواب، ومنها ما طرحه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد عن إعداد مذكرة بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الايام المقبلة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
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