محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

تحرير:محمد مجلي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

محافظ الإسكندرية مع المصابين

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

وأكد المحافظ على أنه تم توفير كل الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرا إلى أنه تم خروج 16 حالة منهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وباقي المصابين حالاتهم مستقرة، ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقًا للتقارير الطبية. واستفسر المحافظ من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها