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محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

تحرير:محمد مجلي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
محافظ الإسكندرية مع المصابين
محافظ الإسكندرية مع المصابين
زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
وأكد المحافظ على أنه تم توفير كل الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرا إلى أنه تم خروج 16 حالة منهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وباقي المصابين حالاتهم مستقرة، ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقًا للتقارير الطبية. واستفسر المحافظ من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها
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«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
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شعراوي: تلبية احتياجات المواطنين تأتي على قمة أولويات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بالمحافظات، تأتي على قمة أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم الثلاثاء، واستهدفت عددا من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» ترفض قانون الذوق العام

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
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«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
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الإسكندرية تواجه الحشرات والنباشين بحملات «رش وضبط»

تواصلت شكاوى المواطنين في محافظة الإسكندرية، من انتشار الذباب والناموس والبعوض بكميات كبيرة تفوق الكميات الطبيعية بأماكن متفرقة، فيما كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالاستمرار في أعمال رش المبيدات للقضاء على الحشرات في الشوارع الرئيسية والفرعية مع الاهتمام بأطراف المدينة والأماكن الأكثر تعرضا لانتشار الحشرات، مؤكدا على زيادة أعداد أجهزة رش المبيدات بالأحياء وضرورة توصيل هذه الخدمة بشكل جيد لجميع المواطنين وخلال أوقات مختلفة من اليوم.
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«سقطت منه أجزاء».. إخلاء عقار مخالف في الإسكندرية

أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقار رقم 5 شارع البيشبيشي بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب، وكذلك 3 عقارات أخرى مجاورة له حفاظا على أرواح المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية، بعد سقوط أجزاء من العقار المخالف، وشكل المحافظ لجنة من كلية الهندسة لسرعة فحص العقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وأخذ كافة الاحتياطات للبدء الفوري في إخلاء منقولات السكان من العقارات، ويأتي ذلك خلال تفقده صباح اليوم حالة العقار بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ورئيس حي غرب والقيادات الأمنية بالمحافظة.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (3)

وجبات ودعم مادي للمتضررين من أمطار الإسكندرية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط، والذين تضرروا من الأمطار الغزيرة بسبب حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة مؤخرا، وعبر السكان المتضررين عن مخاوفهم من أنه قد يلحق بهم الضرر مرة أخرى تزامنا مع كل مرة تتعرض فيها المدينة للأمطار، مطالبين بدعمهم والحصول على شقق سكنة تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، لافتين إلى أن الخسائر التي لحقت بهم كبيرة حيث تلفت الأجهزة وتحطم الأثاث وانهارت الجدران.
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