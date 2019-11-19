نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

كوت ديفوار

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

بدأ المنتخب الإيفواري الشوط الأول بتشكيل مكون من: إلعازر إيرا تاب في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو، خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان، خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي. والمنتخب الإيفواري قد تأهل للدور نصف النهائي بعدما