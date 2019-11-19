الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

مستوطنات إسرائيلية

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».

وعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على