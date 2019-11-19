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الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م
مستوطنات إسرائيلية
مستوطنات إسرائيلية
جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
وعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين: اجتماعات طارئة لمواجهة مستوطنات الضفة الغربية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في القدس

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عائلة المواطن «موسى عواد خلايلة»، على هدم منزله ذاتيًا في بلدة «جبل المكبر» جنوب شرق القدس، بحجة عدم وجود تراخيص، إذ قال خلايلة: «إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرته على هدم منزله الذي يعود لنحو 130 عامًا، تجنبًا لتكاليف الهدم الطائلة في حال هدمته جرافات الاحتلال، حيث أن بلدية الاحتلال منعته قبل تسليمه قرار الهدم من إصلاح المنزل أو ترميمه». وكانت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال قد هدمت صباح اليوم منزلًا بمنطقة «دير السنة»، من جبل المكبر يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

أمير الكويت يعين صباح الخالد رئيسا للوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة. ووفقا للدستور الكويتي، لا يحق لمن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، أن يتولى حقيبة وزارية أخري، وبالتالي فستصبح حقيبتي الخارجية، والدفاع شاغرتين، تمهيدا لاختيار وزيرين لهما في التشكيل الحكومي الجديد.
ميشال-عون

رئيس لبنان: حكومة جديدة سياسية وبها ممثلين عن الحراك

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجيا، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلن البرلمان اللبناني، اليوم، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين: اجتماعات طارئة لمواجهة مستوطنات الضفة الغربية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
مستوطنات

ترامب يهدم سياسات أمريكا التاريخية بشأن المستوطنات

خضع الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه ممارسات إسرائيل في غزة، لاختبار جديد بعد إنهاء قواتها عملية الحزام الأسود التي شنتها في مناطق متفرقة من القطاع، وهو ما أسفر عن حالة غضب دولية تجاه سياسات إسرائيل المعتادة في تلك المنطقة. وكانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أحدث دلائل تراجع واشنطن عن سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أكد بومبيو أنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي"، وهو ما يأتي مخالفًا لما اعتادت الإدارات المتعاقبة اتباعه في العقود الماضية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعقتل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، واعتقلت 14مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واستولت على 2522 دونما (كم2) لصالح الاستيطان، فيما هاجم مستوطنون قاطفي ثمار الزيتون واستولوا على المحصول. ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يطا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، كما استولت على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.
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