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أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
وتابع البيان معتبرا أن التظاهرات الشعبية تتحرك وفق أجندة أعدها «أعداء الثورة»، للإطاحة بنظام الحكم في إيران. واختتم البيان بالإشارة إلى الاحتجاجات على أنها «فتنة» ضد النظام الإيراني من قبل أعدائها، وباستخدام وتوظيف ما وصفهم بـ«المرتزقة». وكان متحدث باسم مكتب الأمم
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تركيا (2)

«الدولي للصحافة»: 120 صحفيا ما يزالون في السجون التركية

أعلن المعهد الدولي للصحافة، أن 120 صحفيا لا يزالون محتجزين في السجون التركية. وأوضح المعهد الدولي - في تقرير أوردته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا، مشيرا إلى أن أوضاع وسائل الإعلام لم تتحسن منذ رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين في تركيا. وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عام 2016 على خلفية ما يعتبره النظام التركي "انقلاب فاشل"، ونكل النظام التركي بعدها بقضاة وأكاديميين وعسكريين وآخرين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.
داعش

رئيس أفغانستان: انتصرنا على تنظيم «داعش» الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، انتصار قوات الأمن في بلاده ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أنها استأصلت التنظيم الإرهابي من البلاد، حيث أكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، إضافة إلى قلة الدعم المال وانخفاض الحالة المعنوية، أجبرت عناصر التنظيم على الاستسلام. ونقلت شبكة "يورونيوز" عن غني قوله في تجمع لزعماء كبار ومسؤولين في جلال أباد، بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان: "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش"، مضيفًا: "الآن، وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".
طالبان

صفقة تبادل أسرى بين طالبان وأفغانستان برعاية قطر

أعلنت مصادر من حركة "طالبان"، عن وصول 3 من قادتها، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيين لدى طالبان. والرهينتان الغربيان هما الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، أنه تم الإفراج عن 2 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط"، قائلا: إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
إندونيسيا (2)

بسبب هجوم انتحاري.. إندونيسيا تعتقل 43 مشتبها

اعتقلت الشرطة الإندونيسية اليوم الإثنين، 43 مسلحا للاشتباه في تورطهم في هجوم انتحاري وقع الأسبوع الماضي على أحد مقار الشرطة المزدحمة بمدينة ميدان في إقليم سومطرة بشمال البلاد. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية ديدي براشيتو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا نقله الموقع الالكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه يُشتبه في انتماء المسلحين لشبكة "جماعة أنصار الدولة" المتطرفة المحلية.
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احتجاجات إيران

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في احتجاجات رفع البنزين بإيران

أفادت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان. وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى اليوم، وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.
احتجاجات إيران

12 قتيلا في احتجاجات البنزين بإيران.. وحرق صور المرشد

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 12 شخصا بعد مقتل متظاهر في اشتباكات مع الأمن في حي الزرقان بمدينة الأهواز، ومقتل متظاهر في سيرجان أمس، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن، بحسب العربية.
رفع اسعار الوقود في ايران

العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
إيران

مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود 50%

اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
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