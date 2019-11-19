أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام
تحرير:وكالات
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
احتجاجات إيران
أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
وتابع البيان معتبرا أن التظاهرات الشعبية تتحرك وفق أجندة أعدها «أعداء الثورة»، للإطاحة بنظام الحكم في إيران.
واختتم البيان بالإشارة إلى الاحتجاجات على أنها «فتنة» ضد النظام الإيراني من قبل أعدائها، وباستخدام وتوظيف ما وصفهم بـ«المرتزقة».
وكان متحدث باسم مكتب الأمم
وتابع البيان معتبرا أن التظاهرات الشعبية تتحرك وفق أجندة أعدها «أعداء الثورة»، للإطاحة بنظام الحكم في إيران.
واختتم البيان بالإشارة إلى الاحتجاجات على أنها «فتنة» ضد النظام الإيراني من قبل أعدائها، وباستخدام وتوظيف ما وصفهم بـ«المرتزقة».
وكان متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال الثلاثاء، بأن لديه تقارير تؤكد أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات، واصفًا الوضع في إيران بـ«المقلق»، داعيا السلطات الإيرانية لإعادة الإنترنت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.
وأبدى المتحدث قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن "انتهاكات للقانون الدولي".
وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران، واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد.