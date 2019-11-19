في أول بيان له..جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

احتجاجات إيران

أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.

وتابع البيان معتبرا أن التظاهرات الشعبية تتحرك وفق أجندة أعدها «أعداء الثورة»، للإطاحة بنظام الحكم في إيران.واختتم البيان بالإشارة إلى الاحتجاجات على أنها «فتنة» ضد النظام الإيراني من قبل أعدائها، وباستخدام وتوظيف ما وصفهم بـ«المرتزقة».وكان متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال الثلاثاء،