منتخب المغرب يفوز على بورندى فى تصفيات أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

المغرب

حقق المنتخب المغربى الفوز على نظيره البورندى بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، فى مباراة من مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها فى دولة الكاميرون، حيث جاء الهدف الأول لمنتخب أسود الأطلسى فى الدقيقة 26 من ضربة رائعة عن طريق اللاعب نصير مزراوى بعدما سددها العليوى بقوة ليتصدى لها الحارس البورندى ناهيمانا ولم يتحكم فى الكرة، وعادت ليوسف المزراوى الذى أسكنها فى شباك الحارس البورندى ليعلن الهدف الأول لمنتخب المغرب.

الهدف الثانى جاء فى الدقيقة 39 من هجمة مرتدة، أنهاها حكيمى بتمريرة، لتصل إلى يوسف النصيرى الذى سجلها فى شباك حارس بروندى معلنًا الهدف الثانى. وفى الدقيقة 83 سجل أشرف حكيمى الذى انفرد بالحارس ناهيمانا الهدف الثانى بعدما سدد بقوة، حيث أمَّن هذا الهدف فوز المنتخب المغربى السهل بثلاثية نظيفة. بهذه النتيجة



الهدف الثانى جاء فى الدقيقة 39 من هجمة مرتدة، أنهاها حكيمى بتمريرة، لتصل إلى يوسف النصيرى الذى سجلها فى شباك حارس بروندى معلنًا الهدف الثانى.



وفى الدقيقة 83 سجل أشرف حكيمى الذى انفرد بالحارس ناهيمانا الهدف الثانى بعدما سدد بقوة، حيث أمَّن هذا الهدف فوز المنتخب المغربى السهل بثلاثية نظيفة.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المغربى لـ 4 نقاط فى صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والتى تقام فى دولة الكاميرون، بينما تجمد رصيد منتخب بورندى عند النقطة صفر فى المركز الأخير بالمجموعة الخامسة والتى تضم كلا من إفريقيا الوسطى وموريتانيا.