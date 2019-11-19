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البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ10 ملايين دولار

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
البرلمان
البرلمان
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار.
على جانب آخر، وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود
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الرئيس-السيسى

خالد أبو بكر: «كل مصري نفسه يقول للسيسي كل سنة وأنت طيب»

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل مواطن مصري يتمنى في هذا التوقيت أن يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، مضيفًا: "كل مصري نفسه يقول للرئيس السيسي كل سنة وأنت طيب يا ريس، وترجع بالسلامة، وتحتفل بين أولادك وأسرتك وأحفادك". وهنأ "أبو بكر" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، الرئيس السيسي بعيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا ريس على المستوى الإنساني، وربنا يعطيك الصحة، وتواصل مسيرتك في خدمة الوطن".
ندوة-بعنوان-الوزير-السياسى-بحزب-المحافظين (14)

قرطام: الوزير السياسي أقدر من التكنوقراط لامتلاكه الحكمة

قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن ندوة "الوزير السياسي ومستقبل الحكومة الحزبية فى مصر" هام جدًا، لمعرفة ماذا تحتاج مصر؟ الوزير التكنوقراط أم الوزير السياسي، والأخير يتطلب وجود ممارسة العمل السياسي والحزبي، موضحًا أن السياسة هي الاهتمام بالشأن العام. وأضاف "قرطام" خلال الجلسة النقاشية والتى ينظمها نادى الأحزاب الدستورية ويستضيفها حزب المحافظين: «أن الوزير السياسي هو الأقدر دائمًا لأنه لديه الحكمة والقدرة على اتخاذ القرار، واختيار الأنسب والإصلاح على جميع النواحي، وهذا على عكس الوزير التكنوقراط الذي يهتم بالجوانب الفنية».
خلافات-زوجية-طلاق

محامي بالنقض: الطلاق ليس الأسوأ في المشاكل الزوجية

طالب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، الدولة بتقنين وضع الأسرة ومشاكلها، في محاولات لتغليظ العقوبات على كل أب وأم غير مسؤولين ويتنصل من أبنائهم. وأضاف "سيد أحمد"، من خلال حواره في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على فضائية "تن"، أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي ينظم تكوين الأسرة من بدايتها حتى نهايتها مرورًا بالالتزامات والواجبات والآثار المترتبة عليهما.
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البرلمان يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرض التمويل الاضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار. وناقش المجلس، تقرير لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقه، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
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منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
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رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
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البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
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