رياضة

حمدى فتحى يجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
حمدى فتحى
حمدى فتحى
أجرى حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص فى جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدى فتحى فى ألمانيا، وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته. وكان حمدى فتحى قد أصيب بقطع فى غضروف الركبة أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.
ومن المتوقع غياب حمدى فتحى عن المشاركة مع الأهلى لفترة تصل إلى 3 أشهر. ويعود اللاعب للقاهرة بعد عدة أسابيع ليبدأ رحلة العلاج والتأهيل للعودة مرة أخرى للملاعب. وتضرب الإصابات فريق الأهلى، حيث تعرض أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر للإصابة لمزق فى العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج. وتتوالى
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يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
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كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
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اصابة حمدى فتحى (1)

حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من مران الفريق

وجه حمدي فتحي، لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، أثناء تواجده خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتواجد اللاعب في المران بالعكاز، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ليغادره قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، وتحدث في مقطع فيديو، قائلا: "أشكر جمهور الأهلي، بعد وقوفهم خلفي خلال الفترة الماضية، جمهور الأهلي لم يؤازرني بعد الإصابة فقط، فهو يقف خلفي من قبل تعرضي للإصابة، وأعدهم بالعودة أفضل من السابق".
اصابة حمدى فتحى (1)

الأهلي يقرر سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة.
مصر -وبتسوانا (10)

حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على ليبيريا

حقق المنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
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