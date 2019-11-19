حمدى فتحى يجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

حمدى فتحى

أجرى حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص فى جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدى فتحى فى ألمانيا، وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته. وكان حمدى فتحى قد أصيب بقطع فى غضروف الركبة أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

ومن المتوقع غياب حمدى فتحى عن المشاركة مع الأهلى لفترة تصل إلى 3 أشهر. ويعود اللاعب للقاهرة بعد عدة أسابيع ليبدأ رحلة العلاج والتأهيل للعودة مرة أخرى للملاعب. وتضرب الإصابات فريق الأهلى، حيث تعرض أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر للإصابة لمزق فى العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج. وتتوالى